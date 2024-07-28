Binlerce kişi Mecdel Şems beldesindeki saldırıda ölenlere ağladı

İsrail'in işgal altına aldığı ve çoğunluğu Dürzi nüfusun yaşadığı yere roket saldırısı düzenlenmiş 12 kişi ölmüştü. İsrail, saldırıyı Hizbullah'ın gerçekleştirdiğini öne sürmüştü. Saldırıda hayatını kaybedenler için binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan İsrailli bakanlar protesto edildi. "Çocuklarımızın kanları üzerinde dans etmeye geldiniz" sözlerini kullanan halk bakanları kovmaya çalıştı.

İsrail'in Gazze'deki katliamları şiddetini artırarak devam ederken füzeler bu kez Golan Tepeleri'ne indi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında hayatını kaybedenler için beldede binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

DÜRZİ LİDERİ DİNLEMEDİLER

Törende, saldırıda çocuklarını kaybeden ailelerin zor anlar yaşadığı, bazılarının fenalık geçirdiği görüldü.

Yediot Ahranot gazetesinin haberine göre Dürzi İdaresi Forumu Başkanı Yasir Gadban, hükümete gönderdiği mektupta, siyasilerin Mecdel Şems'te hayatını kaybedenlerin cenazelerine katılmamasını talep etti. Durumun hassasiyetine işaret eden Dürzi lideri "olayın siyasi bir hadiseye dönüşmesini istemediklerini ve Dürzi geleneklerine uygun sakin bir cenaze töreni düzenlemek istediklerini" iletti.

"SENİ GOLAN'DA İSTEMİYORUZ"

Dürzi liderden ve ailelerden gelen bu talebe rağmen bölgeye gelen İsrailli bakanlar, protestolarla karşılaştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Mecdel Şems halkından bir kişinin Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich'e, "Buradan git, seni Golan'da istemiyoruz, suçlu." diye tepki gösterdiği görüntüleri yayımladı.

Görüntülerde yer alan bir diğer kişinin "Biz huzur istiyoruz ama alamıyoruz. Sözlerinizden bıktık." sözleri dikkati çekti.

Cenazeye katılan Likud Partisinden Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, Enerji Bakanı Eli Cohen ve Ekonomi Bakanı Nir Barakat da Mecdel Şems halkı tarafından protesto edildi.

Kanal 13'ün haberine göre bazı Mendel Şems sakinleri bölgeye gelen bakanları, "Çocuklarımızın kanları üzerinde dans etmeye geldiniz." sözleriyle eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in kuzeyinde Golan Tepeleri'nde çoğunluğuDürzi nüfusun yaşadığı Mecdel Şems beldesine düzenlenen ve bir futbol sahasınaisabet eden roket saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı da saldırıda 17'si ağır 35 yaralı olduğunu aktardı.

İSRAİL HİZBULLAH'I İŞARET ETTİ

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğü, saldırıda kullanılan füzenin İran yapımı olduğunu ve sadece Hizbullah'ın envanterinde bulunduğunu savundu.

İDDİALAR YALANLANDI

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.

İSRAİL KÖYLERİ HEDEF ALDI

Netanyahu'nun açıklamalarının ardından İsrail, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla gece boyunca Hizbullah hedeflerini vurdu. İsrail güçleri Baalbek bölgesini hedef aldı.

İsrail'in Taraya kasabasında bir eve gerçekleştirdiği dronlu saldırıda maddi hasar meydana geldi. Ayrıca İsrail, Lübnan'ın Tyre kentine bağlı Aabbassiyeh, Tayr Debba ve Toura kasabalarının yanı sıra Burj al-Shemali ve Tayr Harfa köylerini de vurdu.

FÜZE DEMİR KUBBE'DEN Mİ ATEŞLENDİ?

Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirilmişti.

İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söylemişti.

Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktarmıştı.