Japonya'nın Kyoto eyaletinde bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakalarının tespit edilmesi üzerine alarm verildi. Ülkede yılın ilk salgını olarak kayıtlara geçen olay nedeniyle 200 bin tavuğun itlaf edilmesine karar verilirken, çevredeki çiftliklerde de sevkiyat kısıtlaması uygulandı.

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Japonya'da kuş gribi endişesi yaşanıyor. Kyoto Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kameoka kentinde bulunan bir çiftlikte dün çok sayıda tavuğun şüpheli biçimde ölmesi üzerine yapılan testlerde kuş gribinin yüksek bulaşıcılık özelliğine sahip "H5" varyantına rastlandı.

200 BİN TAVUK İTLAF EDİLECEK

Japonya'da bu yıl görülen ilk kuş gribi salgını olarak kayıtlara geçen vakalar nedeniyle 200 bin tavuğun itlaf edileceği açıklanırken, karantinaya alınan çiftliğin 10 kilometre yarıçapındaki bölge sınırlı hareket alanı ilan edildi. Tesisin 3 kilometre yarıçapındaki bölgede yer alan çiftliklerden yapılan tavuk ve yumurta sevkiyatının ise tedbir amacıyla askıya alındığı duyuruldu.

Bir gecede tüm bölgeyi sardı! Japonya'da kuş gribi alarmı: 200 bin tavuk itlaf edilecek

ÖNLEMLERİN TAMAMLANMASI 1 HAFTA SÜRECEK

Kyoto Valisi Takatoshi Nishiwaki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada gerekli tüm salgın tedbirlerini alacaklarını vurgulayarak, "Yapılan testlerin pozitif çıkmasının ardından itlaf işlemlerine ve enfeksiyon riski taşıyan malzemelerin imhası dahil ilgili güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesine başlandı.

Tüm salgın önlemlerinin tamamlanması yaklaşık 1 hafta sürecek. Ancak kuş gribi virüsü bulaşmış tavuk eti veya yumurtaların piyasaya sürülmesi söz konusu değil. Bu nedenle vatandaşlarımızın endişe etmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir gecede tüm bölgeyi sardı! Japonya'da kuş gribi alarmı: 200 bin tavuk itlaf edilecek

JAPONYA HÜKÜMETİ ALARMA GEÇTİ

Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanı Arata Takebe de yılın ilk kuş gribi salgınının doğrulanmasının ardından ilgili yetkililerle bir acil durum toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada çiftliklerdeki hijyen yönetiminin sıkı bir şekilde denetlenmesi talimatını veren Takebe, "Salgınları önlemek ve enfeksiyonların yayılışını durdurmak için erken risk bildirimi ve kapsamlı dezenfeksiyon dahil mümkün olan tüm önlemleri almanızı istiyorum" dedi.

Dünyayı kasıp kavuran H5N1 kuş gribi virüsünün son olarak Antarktika çevresindeki Güney Georgia Adası'nda 53 binden fazla dişi deniz filinin ölümüne yol açtığı bildirilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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