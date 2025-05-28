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Bir köy tamamen yok oldu! İsviçre’de buzul çökmesi faciası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsviçre'de Alp Dağların’dan kopan buzul parçası Valais kantonundaki Lötschental vadisinde yer alan Blatten adlı köyü tamamen yok etti. Yaşanan felaket sonrası 1 kişinin kaybolduğu aktarıldı.

İsviçre’de Alp Dağların’dan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelan bir köyü yok etti. Yetkililer, 1 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

Bir köy tamamen yok oldu! İsviçre’de buzul çökmesi faciası - 1. Resim

BUZUL PARÇASI 1 KÖYÜ YOK ETTİ 

İsviçre’nin Valais kantonundaki Lötschental vadisinde yer alan Blatten adlı köy, Alp Dağların’dan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelanda yok oldu. Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu belirterek, 200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs’ta tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı. Köy, binlerce ton çamur ve buzun altında kaldı.

Bir köy tamamen yok oldu! İsviçre’de buzul çökmesi faciası - 2. Resim

Blatten Belediye Başkanı Matthias Bellwald, heyelandan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Köyümüzü kaybettik. Köy enkaz altında. Yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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