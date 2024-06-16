Bir skandal açıklama daha! İsrailli eski milletvekili Moshe Feiglin Filistinliler için Nazi benzetmesi yaptı

İsrailli eski milletvekili Moshe Feiglin'in sözleri büyük tepki çekti. 7 Ekim'den beri İsrail ablukası altındaki Filistinliler için 'Nazi' benzetmesi yapan Feiglin, "Hitler'in 'Bir Yahudi kalırsa yaşayamam' dediği gibi, Gazze'de bir 'İslamo-nazi' kalırsa burada yaşayamayız" ifadelerini kullandı.

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Zaman zaman yaptığı çıkışlarla dikkat çeken İsrailli eski milletvekili Moshe Feiglin'in son açıklaması yine çok konuşulacak cinsten.

İsrail'in en çok izlenen haber programında eski Likud milletvekili Moshe Feiglin, Gazze'ye yeniden yerleşimi haklı göstermek için Hitler'e başvurdu.

Kısa bir süre önce de "Gazze'ye atom bombası atılmalı" açıklaması yapan Feiglin, bu kez de "Hitler'in 'Bir Yahudi kalırsa yaşayamam' dediği gibi, Gazze'de bir 'İslamo-nazi' kalırsa burada yaşayamayız." diye konuştu.

"TEK ÇÖZÜM GAZZE'NİN YOK EDİLMESİ" DEMİŞTİ

İsrailli eski Milletvekili Moshe Feiglin daha önce de "Gazze'nin işgal edilmeden önce tamamen yok edilmesi gerekiyor. Dresden ve Hiroşima gibi nükleer silah olmadan yok edilmesi" ifadeleriyle tepkileri üzerine çekmişti.

Feiglin, "İncil'e göre hâlâ intikam almadık... Gazze'yi hemen küle çevirmedik!" diye konuşmuştu.