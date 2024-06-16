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Hamaney onayladı! İran'da 2654 mahkûma af ya da ceza indirimi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hamaney onayladı! İran&#039;da 2654 mahkûma af ya da ceza indirimi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Kurban ve Gadir-i Hum" bayramları münasebetiyle 2 bin 654 mahkûmun affedilmesini veya cezalarının hafifletilmesini öngören kararı onayladı.

 

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei'nin Kurban ve Gadir-i Hum bayramları dolayısıyla önerisi ve Hamaney'in onayıyla 2 bin 654 mahkumun cezalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

1038 MAHKUM TAHLİYE EDİLECEK

Devrim ve Genel Mahkemeler ile Silahlı Kuvvetler Yargı Kurumlarından ceza alan mahkumları kapsayan karara göre, 29 idam mahkumunun cezaları hapse çevrilecek, 1038 mahkum da tahliye edilecek.

Af kapsamına girenlerin 182'si kadın, 53'ü güvenlikle ilgili suçlamalardan hüküm giyenler ve 30'unun yabancı uyruklu mahkumlar olduğu ifade edildi.

HER YIL AF ÇIKIYOR

İran Anayasası'nın 110. maddesine göre, Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her sene devrimin yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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