Rusya'da rehine krizi kanlı bitti! 2 şüpheli etkisiz hale getirildi
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezinde 2 çalışanı rehin alan şüphelilerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetler Servisinden (FSIN) yapılan açıklamada, Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezinde rehin alınanların kurtarılmasına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, "Operasyon esnasında çalışanları rehin alan suçlular etkisiz hale getirildi. Rehin alınan çalışanlar yaralanmadan kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
FSIN, Rostov bölgesinde bulunan gözaltı merkezindeki bazı şüphelilerin bugün 2 merkez çalışanını rehin aldığını bildirmişti.
Eylemi düzenleyenlerin terör eylemine karışmak ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olmakla suçlandıkları, olaya 5'ten fazla şüphelinin karıştığı ifade edilmişti.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı