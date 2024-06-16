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Görüntüler Rusya'dan... Moskova'da Kurban Bayramı namazı için sokaklar doldu taştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında camilerden sokaklara taştı.

Moskova'daki Müslümanlar, sabah erken saatlerde Kurban Bayramı namazını eda etmek için başta Moskova Merkez Camisi olmak üzere Anıt Camisi, Tarihi Cami ve namaz için şehrin farklı yerlerinde ayrılan özel alanlara akın etti.

Camilere sığmayan binlerce Müslüman, trafiğe kapatılan cadde, sokak, alan ve parklarda kalabalık oluşturdu.

Görüntüler Rusya'dan... Moskova'da Kurban Bayramı namazı için sokaklar doldu taştı - 1. Resim

Polisin aldığı güvenlik önlemleri altında Müslümanlar, beraberlerinde getirdikleri seccadeleri sererek uygun yerlerde saf tuttu ve bayram namazını kıldı.

Moskova Merkez Camisi'nde Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, hutbe okudu ve bayram namazını kıldırdı.

Görüntüler Rusya'dan... Moskova'da Kurban Bayramı namazı için sokaklar doldu taştı - 2. Resim

Gaynutdin, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinliler için dua etti.

Hutbe esnasında Gaynuddin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Mihail Mişustin, Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Parlamentonun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile diğer yetkililerin Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladıkları kutlama mesajlarını okudu.

Rusya'daki Müslümanlar, Kazan, Ufa, St. Petersburg, Vladivostok ve Grozni başta olmak üzere diğer şehirlerde de bayram namazını eda etti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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