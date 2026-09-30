Bir Türk'ün ölümü Almanya'da yasayı değiştirdi! Saldırganlara 10 yıl hapis

Almanya'da, şubat ayında biletsiz seyahat eden bir Yunan vatandaşının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın vefatı, Alman hükümetini harekete geçirdi. Kamu hizmeti veren çalışanları ve güvenlik güçlerini korumak amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenleme, Federal Kabine tarafından kabul edilerek onaylandı.

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Almanya'da biletsiz bir yolcunun saldırısı sonucu hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar'ın ölümü sonrası hükümet harekete geçti.

Federal Kabine, demiryolu ve sağlık çalışanlarından polis ve itfaiyecilere kadar birçok meslek grubuna yönelik saldırılarda cezaların ağırlaştırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Yeni düzenlemeyle ağır vakalarda saldırganlara 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Ludwigshafen kentinde kondüktör olarak görev yapan iki çocuk babası gurbetçi Serkan Çağlar, bilet sorduğu Yunan uyruklu bir yolcu tarafından feci şekilde darp edilerek katledildi.

Tasarıya göre polis ve diğer kolluk kuvvetleri ile itfaiye ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarda öngörülen asgari hapis cezası 3 aydan 6 aya çıkarılacak.

Kolluk kuvvetlerine direnme suçunda mevcut 3 yıllık üst sınır 5 yıla yükseltilecek.

Kamu hizmetinde çalışanlara yönelik ağır saldırılarda ise mevcut 6 ay ila 5 yıl arasındaki ceza aralığının 1 yıldan 10 yıla kadar hapis olarak değiştirilmesi öngörülüyor.

Sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel saldırılarda da asgari 6 ay hapis cezası uygulanacak. Ağır vakalarda ceza 10 yıla kadar çıkabilecek.

Yunan vatandaşının saldırısı sonucu hayatını kaybeden Türk kondüktör Serkan Çalar

"ŞİDDETİN CEZASIZ KALMAYACAĞI MESAJINI VERİYORUZ"

Yasa tasarısını hazırlayan Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig, kamu hizmetlerinde çalışanların daha güçlü şekilde korunması gerektiğini söyledi.

Hubig, "Ülkemizin işleyişini sağlayanlar bizim korumamızı hak ediyor. Polis, itfaiye, toplu taşıma ve sağlık sektöründe çalışanlara yönelik saldırılar artıyor. Bu nedenle bu şiddetin cevapsız kalmayacağına dair net bir mesaj gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha ağır cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirten Hubig, "Hukuk devleti, başkaları için orada olanları korur ve onlara karşı yapılan şiddetin cevapsız kalmasına izin vermez" dedi.

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BİLET KONTROLÜ YAPARKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Alman hükümetini harekete geçiren olay 2 Şubat 2026'da Rheinland-Pfalz eyaletinde yaşandı. Landstuhl kentinden hareket eden trende görev yapan Türk kondüktör Serkan Çalar, 20 ila 30 yaşlarındaki dört kişilik bir grubun biletlerini kontrol etmek istedi.

Kontrol sırasında bileti bulunmadığı belirtilen 26 yaşındaki Yunanistan vatandaşı Ioanni V., Çalar'a saldırdı. Aldığı şiddetli darbeler sonucu yere yığılan Türk kondüktör ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çalar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Çalar'ın ölümü Almanya'da demiryolu çalışanlarının güvenliği ve kamu hizmetinde çalışanlara yönelik şiddeti yeniden gündeme taşıdı. Saldırının ardından Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt de mevcut cezaların ağırlaştırılması çağrısında bulundu.

Dobrindt, demiryolları gibi hizmet sektörlerinde çalışanların ceza hukuku kapsamındaki korumasının açık şekilde güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, saldırılarda uygulanacak asgari cezaların artırılmasını istedi.

Adalet Bakanı Stefanie Hubig de olayın ardından yasal düzenleme çalışmalarının hızlandırıldığını açıklayarak, "Demiryolu çalışanlarını özel yasal koruma altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Serkan Çalar'ın ölümüne neden olan saldırgan Ioanni V. ise yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çalar'ın ölümü sonrası hız kazanan düzenlemenin Federal Meclis (Bundestag) ve ardından Federal Konsey (Bundesrat) aşamalarından geçerek yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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