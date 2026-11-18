İtalya, çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye göre 13 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açması yasaklanacak, 13-15 yaş arasındaki çocuklar ise yalnızca ebeveynlerinin hesabına bağlı profiller kullanabilecek.

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İtalya hükümeti, Avustralya, Brezilya, Yunanistan, Türkiye, Endonezya ve Malezya’nın ardından reşit olmayanlara yönelik sosyal medya kısıtlaması getirmeye hazırlanıyor. Parlamentonun, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayacak güvenlik kararnamesi değişikliğini yıl sonuna kadar onaylaması bekleniyor.

13 YAŞINDAN KÜÇÜKLER SOSYAL MEDYA HESABI AÇAMAYACAK

Değişikliğe göre, 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açması tamamen yasaklanacak. 13-15 yaş arasındaki çocukların sosyal medya hesabı kullanmasına ise yalnızca hesaplarının ebeveynlerinden birinin hesabına bağlı olması şartıyla izin verilecek. Bağımsız sosyal medya hesapları 16 yaşından itibaren açılabilecek.

Bir ülke daha harekete geçti! 13 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı geliyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

"BİR DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR"

Adı açıklanmayan parlamento kaynakları, değişikliğin onaylanmasının neredeyse kesin olduğunu belirtti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin partisi İtalya’nın Kardeşleri’nden milletvekili Fabio Rampelli, yaptığı açıklamada, "Bu değişiklik, çocuklarının dijital bağımlılığıyla mücadele eden ebeveynler ve reşit olmayanlar açısından belirleyici bir dönüm noktası olabilir" ifadelerini kullandı.

EĞİTİM AMAÇLI UYGULAMALAR KAPSAM DIŞINDA

Parlamentodaki görüşmeler sırasında değişikliğe ilişkin bazı düzenlemeler yapılabilecek olsa da mevcut taslakta eğitim amaçlı uygulamalar yasağın dışında tutuluyor. Değişikliğe göre, sosyal medya şirketlerinin kullanıcılarının yaşını doğrulaması gerekecek. İtalya İletişim Düzenleme Kurumu (AGCOM), kararnamenin yürürlüğe girmesinden itibaren dokuz ay içinde bu konuda uyulması gereken kuralları hazırlayacak.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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