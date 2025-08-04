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Biz yazı yaşarken onlar kışı yaşıyor! 1980'lerden bu yana böyle kar yağışı görülmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye ve kuzey yarım küre ülkeleri kavurucu sıcaklarla mücadele ederken kış mevsimini yaşayan güney yarım küredeki Avustralya'yı kar yağışı vurdu. Ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde 1980'lerden bu yana en yoğun kar yağışı görüldü. Eyaletteki bazı bölgelerde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar çıktı.

Güney yarım kürede yer alan Avustralya kış mevsimini yaşıyor. Ülkenin Yeni Güney Galler eyaletinde 1980'lerden bu yana en yoğun kar yağışı görülürken, Queensland eyaletinde bazı bölgeler 10 yıl aradan sonra beyaz örtüyle kaplandı.

BİNLERCE EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Yeni Güney Galler Eyalet Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamada, karla ilişkili 1.455'ten fazla olaya müdahale edildiği, kardan dolayı 100'den fazla aracın mahsur kaldığı, fırtınaların binalara zarar verdiği ve birkaç büyük sel uyarısı yapıldığı bildirildi. Devlet yayın kuruluşu ABC ise binlerce evin gece boyunca elektriksiz kaldığını aktardı.

Biz yazı yaşarken onlar kışı yaşıyor! 1980'lerden bu yana böyle kar yağışı görülmedi - 1. Resim

KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Avustralya Meteoroloji Bürosu'ndan Meteorolog Miriam Bradbury, Yeni Güney Galler'in kuzey bölgelerinde kar kalınlığının 40 santimetreye çıktığını ve bunun da 1980'lerin ortalarından bu yana en yüksek seviye olduğunu söyledi.

Biz yazı yaşarken onlar kışı yaşıyor! 1980'lerden bu yana böyle kar yağışı görülmedi - 2. Resim

"BU OLAYI OLAĞANDIŞI KILAN ŞEY, HEM KARIN MİKTARI HEM DE KAPSADIĞI ALANIN GENİŞLİĞİ"

İklim değişikliğinin son yıllarda Avustralya'daki hava koşullarını daha değişken hale getirdiğini belirten Bradbury, ancak son verilerin geçmiş kayıtlarda birkaç kez görüldüğünü söyledi. Meteorolog Miriam Bradbury, "Bu olayı olağandışı kılan şey, hem karın miktarı hem de kapsadığı alanın genişliği ve kuzey yaylalarının oldukça büyük bir kısmını kaplaması." dedi.

Biz yazı yaşarken onlar kışı yaşıyor! 1980'lerden bu yana böyle kar yağışı görülmedi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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