Havai fişek gösterisini izlemek artık ücretli! Darboğazdaki Avustralya çareyi bilet satmakla buldu
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Kaynak: Dış Haberler- Güncelleme:
Avustralya’nın simgelerinden biri hâline gelen Sidney Yılbaşı Havai Fişek Gösterisi bu yıl ekonomik krizin gölgesinde izlenecek. Kuzey Sidney Belediyesi, yıllardır halka açık ve ücretsiz olan Blues Point izleme alanını bu kez 50 Avustralya Doları ücretle biletli hale getirdi.
Kuzey Sidney Belediyesi, mali krizin etkilerini hafifletmek amacıyla radikal bir karar aldı. Kentin en ikonik Yılbaşı kutlama noktalarından biri olan Blues Point’te bu yıl havai fişek gösterilerini izlemek isteyenler artık ceplerini düşünecek. Daha önce ücretsiz olan etkinlik, bu yıl 50 Avustralya Doları karşılığında biletli olarak düzenlenecek.
ÜCRETSİZ ERİŞİM SONA ERİYOR
Belediye, kişi başı 50 Avustralya Doları karşılığında 8000 bilet satmayı hedefliyor. Daha önce halkın ücretsiz erişimine açık olan Blues Point, bu yıl ilk kez kapılarını ücretli olarak açacak.
Konsey, alınan kararın "mali mecburiyet" nedeniyle verildiğini belirtirken, etkinlik alanının yönetim, güvenlik, temizlik ve ulaşım maliyetlerinin yıllık 1 milyon doları aştığını ifade etti. Uygulamanın, belediyeye doğrudan 300 bin dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.
"ZOR BİR KARAR VERDİK"
Belediye Başkanı Zoe Baker, mecliste yaptığı konuşmada “Her yıl kamuya açık alanların ücretsiz olması yönünde oy kullandım. Ancak bu yıl, mali baskılar nedeniyle kalbimiz ağır olsa da böyle bir adım atmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.
Baker, Blues Point için alınan kararın geçici olduğunu, diğer popüler noktaların — Bradfield Park, Mary Booth Lookout, Kurraba Point gibi — ücretsiz erişime açık kalacağını da vurguladı.
ÖZEL OKULLARA DA VERGİ GÜNDEMDE
Belediyenin gelir arayışları sadece yılbaşı gösterileriyle sınırlı değil. Konsey, yerel sınırlar içinde bulunan altı özel okul ve Avustralya Katolik Üniversitesi’nden gönüllü olarak vergi katkısı talep etti. Söz konusu katkının sağlanması halinde belediyeye yıllık 1 milyon dolardan fazla gelir sağlanabileceği öne sürüldü.
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık