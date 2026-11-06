Avrupa ülkelerinde uçaklara yönelik peş peşe yapılan bomba ihbarlarının ardından bu kez medya kuruluşları hedef alındı. İrlanda'da aralarında kamu yayıncısı RTE'nin de bulunduğu 4 medya şirketine e-postayla bombalı saldırı tehdidi gönderildi. Tehdit üzerine 3 şirketin binası tahliye edilirken polis ekipleri harekete geçti.

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Avrupa'da son günlerde art arda yaşanan bomba ihbarlarına bir yenisi eklendi. İtalya, Çekya ve Belçika gibi ülkelerde uçaklara yönelik tehditlerin ardından bu kez İrlanda'daki medya kuruluşları alarma geçti. E-postayla gönderilen saldırı tehditleri nedeniyle çok sayıda çalışan binadan tahliye edildi.

Peş peşe gelen bomba tehditleri Avrupa'yı alarma geçirdi: Uçakların ardından şimdi de medya kuruluşları hedefte

3 MEDYA KURULUŞU TAHLİYE EDİLDİ

İrlanda Devlet Televizyonu RTE'nin haberine göre, bu sabah aralarında kamu yayıncısı RTE'nin de bulunduğu 4 medya kuruluşuna bombalı saldırı tehdidi içeren e-postalar gönderildi.

ÇALIŞANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Tehdidin ardından RTE'nin başkent Dublin'deki Donnybrook yerleşkesinde bulunan binası tahliye edildi. Gazeteciler ve diğer çalışanlar güvenli alanlara yönlendirilirken olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba arama köpeği sevk edildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında RTE'deki canlı yayınlar da durduruldu. Mediahuis ve Independent News Media şirketlerinin binaları da gelen tehditlerin ardından boşaltıldı. Tahliye edilen çalışanlara evlerinden çalışmaları talimatı verildi. Tehdit e-postası alan Virgin Media ise binasını boşaltmadı ve yayınlarını sürdürdü.

“KOORDİNELİ BİR GİRİŞİM OLUP OLMADIĞINI SÖYLEMEK İÇİN ERKEN”

İrlanda polisi, medya kuruluşlarına gönderilen tehdit mesajlarıyla ilgili inceleme başlattı. Başbakan Micheal Martin, olayların koordineli bir girişimin parçası olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Simon Harris ise sorumluların henüz tespit edilemediğini ifade ederek güvenlik birimlerinin gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Harris, "Şu aşamada kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz ancak polis, güvenlik güçlerimiz ve siber güvenlik uzmanlarımız gelişmeleri çok ciddi şekilde ele alıyor." dedi. Harris ayrıca Avrupalı paydaşlarla da temas halinde olacaklarını kaydetti.

Peş peşe gelen bomba tehditleri Avrupa'yı alarma geçirdi: Uçakların ardından şimdi de medya kuruluşları hedefte

UÇAKLARA YÖNELİK İHBARLARLA BAĞLANTI ŞÜPHESİ

İrlanda Devlet Televizyonu RTE'den yapılan açıklamada, medya kuruluşlarına gönderilen tehditlerin Avrupa'daki havayolu şirketlerine bomba ihbarları gönderen aynı grup tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği belirtildi.

Öte yandan Çekya'nın başkenti Prag'da dün 4 uçağa yönelik bomba ihbarı yapılmış, bugün de Vaclav Havel Havalimanı'na gelen ve buradan kalkan çok sayıda uçak için benzer ihbarlar alınmıştı. Avrupa genelinde art arda yaşanan tehditlerin birbiriyle bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

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