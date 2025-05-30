Boris Johnson, Türkiye'nin altyapı yatırımlarına hayran kaldı: Muazzam ve baş döndürücü

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, Türkiye'nin altyapı yatırımlarını övgüler yağdırdı. Ülkesinde bu konuda yaşanan zorluklardan bahseden Johnson, "Değişimin hızına, ölçeğine baktığınızda Türkiye bizi geride bıraktı. İlk kez buraya geldiğimden beri değişimin muazzam ve baş döndürücü olduğunu görüyorum" dedi.

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı'nın (HUV) düzenlediği "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik ve Ekonomik Dinamikler -Trump Politikalarının Türkiye’ye ve İş Dünyasına Etkileri" başlıklı panele Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşik Krallık eski Başbakanı Boris Johnson, Dünya Ticaret Örgütü Eski Genel Direktörü Roberto Azevedo, HUV Vakıf Başkanı Ahmet Eren ve çok sayıda iş insanı katıldı. Panelde konuşma yapan Johnson, Birleşik Krallık'ta yeni bir otoyol dahi inşa etmediklerini söyledi.

"TÜRKİYE'DEN ALMAMIZ GEREKEN DERS"

Türkiye'nin bilhassa altyapıya yatırım yaptığını, Birleşik Krallık'ta bunun çok sıkıntı çıkaran bir durum olduğunu belirten Johnson, "Birleşik Krallık'ta pek çok önemli projeyi, özellikle İngiltere'nin kuzeyindeki projeleri iptal etmemiz gerekti. Fakat Türkiye'de havalimanları inşa ediliyor. İnanılmaz altyapı yatırımları var ve yüksek hızlı tren yatırımları var. Balkanlara bağlanıyor tren hatları ve bu, bizim aslında almamız gereken bir ders" dedi.

"DÜNYA SAHNESİNDE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİ"

Türkiye'nin Doğu ve Batı üzerinde köprü olduğunu dile getiren Boris Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Londra'da çok şey inşa ettik. Nehir geçişleri ve köprülerimiz vardı Birleşik Krallık'ta. Kabul etmeliyiz ki Türkiye'nin istekleri gerçekten ilham veriyor ve değişimin hızına, ölçeğine baktığınızda bizi geride bırakıyor. İlk kez Türkiye'ye geldiğimden beri değişimin muazzam ve baş döndürücü olduğunu görüyorum. Türkiye dünya sahnesinde daha önemli bir rol üstlendi. Doğu ve Batı üzerinde gerçekten köprü oldu. Bir yandan da NATO üyesi ve Suriye ile sınırı var. Türkiye çok önemli şeyler yaptı. Bu anlamda barış ve istikrarı sağlayacak bir ülke."

İngiltere ve Türkiye'nin birlikte çok güzel bir yol haritası olduğunu söyleyen Johnson, "Dünyaya güvence vermek konusunda yapılması gereken ilk husus öncelikle Ukrayna'daki savaşa son vermek. Türkiye'nin çabalarını görüyorum, barış getirme konusunda Türkiye ara buluculuk görevini de üstlendi. Ukraynalılar da hiçbir zaman Moskova'nın boyunduruğuna girmeyecek. Bu bir bağımsızlık savaşı. Bir şekilde bitti bu iş. Washington ve Beyaz Saray bunu yavaştan anlamaya başlıyor" şeklinde konuştu.

"TRUMP İÇİN DAHA NET BİR HALE BÜRÜNDÜ"

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın savaşı başlatmadığını ve bunu herkesin bildiğini söyledi. Beyaz Saray'ın artık bunu anladığını dile getiren Johnson, "Son birkaç aydır olup bitenler ABD Başkanı Donald Trump için artık daha net bir hale büründü" sözlerini sarf etti.

Johnson, "Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde gerçek baskı uygulamaya başlayacak. Trump'ın Ukrayna'daki geçmişini hatırlayalım. Önümüzdeki birkaç hafta içinde ikinci yaptırımlara dair bir geçiş göreceğiz" açıklamasında bulundu.