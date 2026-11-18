Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Ipatinga kentinde araçlar yollarda mahsur kalırken, iki sağlık merkezi de dahil olmak üzere çok sayıda işletmeyi su bastı. Felaketin boyutunu gözler önüne seren görüntülerde, insanların göğüs hizasına kadar yükselen sularda güçlükle ilerlemeye çalıştığı görüldü.

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Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde etkisini artıran sağanak yağışlar, günlük hayatı adeta felç etti. Özellikle Ipatinga kentinde kısa sürede yükselen sel suları cadde ve sokakları göle çevirdi. Şiddetli yağışın ardından kentte çok sayıda noktada su baskınları yaşanırken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Brezilyayı sel vurdu! Araçlar mahsur kaldı, iş yerlerini su bastı: Göle dönen sokaklarda yüzdüler

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Sel nedeniyle yollarda bulunan çok sayıda araç sular altında kaldı. İş yerlerinin yanı sıra iki sağlık merkezi de su baskınlarından etkilendi. Kentte bazı bölgelerde su seviyesi yükselirken vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti.

Brezilyayı sel vurdu! Araçlar mahsur kaldı, iş yerlerini su bastı: Göle dönen sokaklarda yüzdüler

KUCAĞINDA ÇOCUKLA YÜRÜMEYE ÇALIŞTI

Bölgeden paylaşılan görüntülerde, cadde ve sokakların adeta nehre dönüştüğü görüldü. Görüntülerde kucağında çocuk taşıyan bir kişinin göğüs hizasına kadar yükselen sel sularının içinde ilerlemeye çalışması dikkat çekti. Bazı vatandaşların ise suyla kaplanan yolları yüzerek geçmeye çalıştığı görüldü.

Brezilyayı sel vurdu! Araçlar mahsur kaldı, iş yerlerini su bastı: Göle dönen sokaklarda yüzdüler

Bölgede sel riskinin devam etmesi üzerine Ulusal Meteoroloji Enstitüsü (Inmet) yeni bir uyarı yayımladı. Eyalet genelinde şiddetli yağış ve fırtına beklendiğini bildiren yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğini duyurdu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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