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Bugatti CEO’sunun 3 milyon euroluk aracı çalındı! Hırsızı kendisi kovaladı

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Bugatti CEO’sunun 3 milyon euroluk aracı çalındı! Hırsızı kendisi kovaladı
Başlık ResmiBugatti CEO’sunun 3 milyon euroluk aracı çalındı! Hırsızı kendisi kovaladı

Bugatti Rimac CEO’su Mate Rimac’ın anahtarını içinde bıraktığı Bugatti Chiron çalındı. Porsche 911 ile aracının peşine düşen Rimac, otomobiline Avusturya polisinin müdahalesiyle kavuştu.

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Zeynep Erdivanlı
ZEYNEP ERDİVANLI

Dünyanın en pahalı otomobillerinden bazılarını üreten Mate Rimac, kendi şirketinin Hırvatistan’daki tesisinde beklenmedik bir hırsızlık olayı yaşadı. Rimac’a ait yaklaşık 3 milyon Euro değerindeki Bugatti Chiron, 28 Ekim’de çalındıktan sonra Slovenya üzerinden Avusturya’ya götürüldü. Otomobil, Graz yakınlarında polis tarafından bulundu.

ANAHTARI OTOMOBİLİN İÇİNDE BIRAKMIŞTI

Olayın ayrıntılarını sosyal medyada paylaşan Rimac, Hırvatistan’ı güvenli bulduğu için otomobillerinin anahtarlarını zaman zaman içeride bıraktığını anlattı. Bu alışkanlığının Chiron ve Nevera gibi milyonlarca Euro değerindeki araçlarını da kapsadığını belirtti. Ancak bu kez tesise gelen bir kişi, anahtarı üzerinde bulunan Chiron’a binerek uzaklaştı. Rimac’ın aktardığına göre şüpheli, daha sonra polise şirkete iş başvurusu yapmak için geldiğini, otomobili ve içerideki anahtarı görünce aracı götürdüğünü söyledi.

Bugatti CEO’sunun 3 milyon euroluk aracı çalındı! Hırsızı kendisi kovaladı
Başlık ResmiBugatti CEO’sunun 3 milyon euroluk aracı çalındı! Hırsızı kendisi kovaladı

KONUMU, HIZI VE YAKIT SEVİYESİ TAKİP EDİLDİ

Hırsızlığın fark edilmesinin ardından polisle iletişime geçilirken Rimac’ın ekibi de Chiron’un telemetri verilerini kontrol etti. Sistem, otomobilin konumunun yanı sıra hızını ve yakıt seviyesini de gösteriyordu.

Rimac ise yakıt deposu dolu olan Porsche 911’ine binerek yola çıktı. Kendi anlatımına göre çalınan Chiron yaklaşık bir saat öndeydi. Araç Slovenya üzerinden Avusturya’ya ilerlerken elde edilen bilgiler polisle paylaşıldı.

Sürücünün yakıtının azalmaya başlamasıyla bir benzinlikte aracı bırakacağı düşünüldü. Ancak şüpheli 8.0 litrelik W16 motoru yürütmek için yaklaşık yarım depo benzin alarak yoluna devam etti.

Bugatti CEO’sunun 3 milyon euroluk aracı çalındı! Hırsızı kendisi kovaladı
Başlık ResmiBugatti CEO’sunun 3 milyon euroluk aracı çalındı! Hırsızı kendisi kovaladı

OTOMOBİL KÜÇÜK BİR HASARLA BULUNDU

Avusturya polisi, 36 yaşındaki Hırvatistan vatandaşı şüpheliyi Graz’ın güneyinde yakaladı. Bugatti Rimac, olayda kimsenin yaralanmadığını ve şüphelinin şirketin ya da bağlı kuruluşlarının çalışanı olmadığını açıkladı.

Chiron’un ise ön bölümündeki karbon fiber splitter üzerinde oluşan sürtme hasarı dışında ciddi bir zarar görmediği bildirildi. Rimac, yaşananların ardından anahtarlarını otomobillerinin içinde bırakma alışkanlığından vazgeçeceğini söyledi. Rimac ayrıca şüpheliye acıdığını ve şikayetçi olmadığını belirtti.

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