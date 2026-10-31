Changan’ın Deepal markası, kullanılmadığında koltuğun altına katlanan bir ayak banyosu için patent başvurusu yaptı. Isıtma, masaj ve dezenfeksiyon işlevleri tarif edilen sistemin hangi otomobilde kullanılacağı henüz açıklanmadı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Otomobil kabinlerinde sunulan konfor özelliklerine yeni bir fikir daha eklendi. Deepal’in Çin’de yaptığı başvuru, yolcuların ayaklarını suya sokarak dinlendirebileceği, kullanımın ardından ise özel bölmesine kaldırılabilecek bir düzenek içeriyor. Tasarımın temel amacı, ayak bakım ekipmanını kabinde sürekli yer kaplamadan araca entegre etmek.

KOLTUĞUN ALTINDAN ÇIKIYOR, KATLANARAK AÇILIYOR

CN122873858A numaralı patent başvurusunda tarif edilen sistem, su haznesini araç gövdesine bağlayan açılır-kapanır bir mekanizmadan oluşuyor. Ön yolcu koltuğunun altına yerleştirilen hazne, kullanılmadığında özel bir boşluğa gizleniyor.

Haznenin içinde suyun çalkalanmasını azaltan bölmeler, akışı yönlendiren delikler ve sallanmayı sınırlayan yapılar bulunuyor. Araçtaki boru hattına bağlanan hızlı bağlantı elemanı sayesinde ünitenin sökülüp temizlenebilmesi de amaçlanıyor.

ISITMA, MASAJ VE DEZENFEKSİYON İŞLEVLERİ BULUNUYOR

Hazne, raylar üzerinde dışarı çıktıktan sonra makas tipi bir mekanizmayla açılıyor. Sert taban ve üst çerçeveye eşlik eden esnek yan duvarlar, sistemin katlanmasını sağlıyor.

Tasarımda su ısıtıcısı, sıcaklık ve su seviyesi sensörleri ile tabana yerleştirilen motorlu masaj silindirleri de tarif ediliyor. Araç ekranı üzerinden su sıcaklığı, masaj modu ve çalışma süresinin ayarlanması öngörülüyor. Sistem kapatılıp bölmesine yerleştirildiğinde ise UV ışıklarıyla dezenfeksiyon yapılabiliyor.

Otomobillere ayak banyosu: Koltuk altına gizlenen sistem için patent başvurusu

SÜRÜŞ SIRASINDA AÇILMASINI ENGELLEYEN KİLİTLER VAR

Patentte, haznenin araç hareket halindeyken dışarı çıkmasını engelleyen güvenlik kilitleri de yer alıyor. Isıtma ve masajın başlayabilmesi için ünitenin tamamen açılması ve yeterli su bulunması gerekiyor. Su aşırı ısınırsa ısıtıcının kapanması ve uyarı verilmesi de tasarımın parçaları arasında.

SERES DAHA ÖNCE KOLTUK ALTINA TUVALET GİZLEMİŞTİ

Bu fikir, Aito modellerinin üreticisi Seres’in daha önce gündeme gelen araç içi tuvalet patentini hatırlatıyor. Seres’in Nisan 2025’te başvurduğu ve Nisan 2026’da onaylanan tasarımında, tuvalet ünitesi koltuğun altında saklanıyordu. İhtiyaç duyulduğunda raylar üzerinde dışarı çekilen ünite, kullanımın ardından yeniden koltuğun altına itilebiliyordu. Her iki tasarımda da kabin içindeki sınırlı alanın, kullanılmadığında gizlenebilen ekipmanlarla değerlendirilmesi öne çıkıyor.

SERİ ÜRETİM İÇİN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK

Deepal, ayak banyosunun hangi modellerde sunulabileceğini veya ne zaman üretime geçebileceğini açıklamadı. Mevcut başvuru, sistemin teknik tasarımını ortaya koyuyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala