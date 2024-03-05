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Bulgaristan Başbakanı Denkov görevinden istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bulgaristan Başbakanı Denkov görevinden istifa etti
Haber, Son Dakika, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, görevinden resmi olarak istifa etti. Denkov, istifa kararını parlamentoya sundu.

Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, bugün görevinden resmi olarak istifa ettiğini duyurdu. Denkov, istifa kararıyla koalisyon ortağı merkez sağ GERB partisinin hükümete liderlik etmesinin önünü açtı.

BULGARİSTAN BAŞBAKANI İSTİFA ETTİ

Bulgaristan Bakanlar Kurulu Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Nikolay Denkov, istifasını parlamentoya sundu.

Bulgaristan Başbakanı Denkov görevinden istifa etti - 1. Resim

Denkov, yaptığı açıklamada, sunduğu istifasını, koalisyon ortağı Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisine “müzakerelere davet” olarak tanımlayarak, “Benim istifam siyasi bir oyun değil, daha önce verilen bir sözün sonucudur.” ifadesini kullandı.

Bulgaristan Başbakanı Denkov görevinden istifa etti - 2. Resim

Hükümetinin bir sonraki hükümet kurulana kadar görevini sürdüreceğini belirten Denkov, Mariya Gabriel’in başbakan olacağı hükümette de kendisinin başbakan yardımcısı olmayı beklediğini kaydetti.

NELER YAŞANMIŞTI?

GERB partisi ile Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı arasında yapılan mutabakata göre Denkov'un 9 aylık görev süresi 6 Mart'ta doluyor.

PP-DB ittifakını temsilen Başbakan olan Denkov, görevini GERB partisini temsil eden Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel’e bırakacak.

Denkov, 6 Haziran 2023 tarihinde parlamentodan güvenoyu olarak başbakan olmuştu.​​​​​​​

Denkov’un istifasının parlamento tarafından onaylanması gerekiyor.​​​​​​​

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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