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Büyük bir patlamayla alev aldı! Londra havalanan uçak kısa süre sonra çakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Büyük bir patlamayla alev aldı! Londra havalanan uçak kısa süre sonra çakıldı
Londra, Kazalar, Uçak, Havaalanı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere'de Londra Southend Havalimanı’ndan havalanan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra çakıldı. Beech B200 Super King Air tipi uçak büyük bir patlamayla alev aldı.

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde yer alan Londra Southend Havalimanı’ndan havalanan küçük bir uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü.

ÇAKILDI, BÜYÜK PATLAMAYLA ALEV ALDI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 16.00 sularında meydana gelen olayda Beech B200 Super King Air tipi uçak, kalkıştan hemen sonra yere çakıldı ve büyük bir patlamayla alev aldı.

Büyük bir patlamayla alev aldı! Londra havalanan uçak kısa süre sonra çakıldı - 1. Resim

Olayın ardından havalimanı çevresinde yoğun duman bulutu yükseldi. Kazaya müdahale için bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uçağın, Hollanda’nın Lelystad kentine gitmek üzere havalandığı öğrenildi.

UÇAĞIN ALEVLER İÇİNDE KALDIĞI GÖRÜLDÜ

Essex Polisi, olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, 12 metre uzunluğunda tek bir uçağın karıştığı ciddi bir olay ihbarı aldıklarını bildirdi.

Büyük bir patlamayla alev aldı! Londra havalanan uçak kısa süre sonra çakıldı - 2. Resim

CAN KAYBI VAR MI?

Açıklamada, olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtilirken, uçakta kaç kişinin bulunduğuna ve can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, uçağın havalanmasının ardından kontrolden çıkarak yere çakıldığını, ardından yoğun dumanla birlikte yandığını aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın olay yerinde alevler içinde kaldığı görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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