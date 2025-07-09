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Havada feci kaza! İki uçak kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Havada feci kaza! İki uçak kafa kafaya çarpıştı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kanada'nın Manitoba eyaletinde tek motorlu 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 öğrenci pilot hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç görüntüler Kanada’dan geldi. CBC News'ün haberine göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Sözcüsü Melanie Roussel, Manitoba'nın güneyindeki Hanover bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Havada feci kaza! İki uçak kafa kafaya çarpıştı - 1. Resim

2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ 

Yerel saatle 08.45 sularında tek motorlu iki küçük uçağın havada çarpıştığını ve 2 öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini belirten Roussel, uçaklarda başka yolcu bulunmadığını kaydetti.

Havada feci kaza! İki uçak kafa kafaya çarpıştı - 2. Resim

EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA FACİA

Pilotluk eğitimi veren okulun yöneticisi Adam Penner, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini açıkladı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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