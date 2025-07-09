Havada feci kaza! İki uçak kafa kafaya çarpıştı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kanada'nın Manitoba eyaletinde tek motorlu 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 öğrenci pilot hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Korkunç görüntüler Kanada’dan geldi. CBC News'ün haberine göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Sözcüsü Melanie Roussel, Manitoba'nın güneyindeki Hanover bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.
2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
Yerel saatle 08.45 sularında tek motorlu iki küçük uçağın havada çarpıştığını ve 2 öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini belirten Roussel, uçaklarda başka yolcu bulunmadığını kaydetti.
EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA FACİA
Pilotluk eğitimi veren okulun yöneticisi Adam Penner, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini açıkladı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı