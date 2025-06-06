Çember daralıyor! Fransa'da İsrail hakkında ‘soykırım’ dosyası açıldı

Fransa’da terörle mücadele savcıları, İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonları sırasında insani yardımları engelleyen gruplara yönelik “soykırımda suç ortaklığı” ve “soykırıma teşvik” suçlamalarıyla iki ayrı soruşturma başlattı.

Fransa'da savcılar, Gazze'ye yönelik insani yardımların engellenmesiyle ilgili olarak "soykırımda suç ortaklığı" ve "soykırıma teşvik" suçlamalarıyla iki ayrı soruşturma başlattı.

'SOYKIRIM' DEDİLER

Savcılık açıklamasında, şikayetlerin Barış için Yahudi Fransız Birliği (UFJP), Fransız-Filistinli mağdurlar ve hukukçular tarafından yapıldığı belirtildi. Yardımların kasten durdurulmasının, Gazze’de yaşanan kıtlık tehlikesiyle birleşince "insanlığa karşı suç" kapsamına girdiği" ifade edildi.

Aynı gün içinde, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği bir saldırıda torunlarını kaybeden bir Fransız kadının da İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında "soykırım" ve "cinayet" suçlamasıyla Paris’te ayrı bir dava açtığı duyuruldu.

YARDIM KAMYONLARI HEDEFTE

Soruşturmalar, aralarında Barış İçin Yahudi Fransız Birliği (UFJP) ve bir Fransız-Filistinli mağdurun da bulunduğu kişilerin Kasım 2024’te yaptığı başvurular üzerine başlatıldı. Şikayet dilekçelerinde, “Tzav-9” ve “İsrail Sonsuza Dek” isimli grupların bazı üyelerinin, Gazze’ye insani yardım taşıyan kamyonların geçişini “fiziksel olarak engellediği”belirtildi.

Savcılar, olayların Mısır-İsrail sınırındaki Nitzana ve Gazze’ye açılan Kerem Şalom geçiş noktalarında gerçekleştiğini tespit etti.

Davacıların avukatları Damia Taharraoui ve Marion Lafouge, “Kimsenin soykırımla ilgili bir şey duymak istemediği bir dönemde, soruşturma açılması önemli bir adımdır” ifadesini kullandı.

FRANSA'DAN NETANYAHU'YA BİREYSEL SUÇLAMA

Aynı gün Paris'te açılan ayrı bir davada ise, Gazze’de bir İsrail saldırısında altı ve dokuz yaşındaki iki torununu kaybeden Fransız vatandaşı Jacqueline Rivault, bebk katili İsrail Başbakanı Netanyahu ve İsrail ordusunu ‘soykırım’ ve ‘cinayet’ ile suçladı.

Avukat Arie Alimi, “Bu çocuklar, kasıtlı bir şekilde yürütülen, Gazze nüfusunu hedef alan organize bir politikanın kurbanı oldu” açıklamasını yaptı. Şikayette çocukların annesi Yasmine Z. ve beş yaşındaki kardeşleri Omar’ın da hayatta olduğu belirtildi.

2019 yılında Yasmine Z., Fransa’da “terörizmi finanse etmek” suçundan gıyabında mahkûm edilmişti.

UAD KARARLARINA RAĞMEN ENGELLEMELER SÜRDÜ

Gazze’deki insani krizle ilgili olarak, Birleşmiş Milletler’in en yüksek yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Ocak, Mart ve Mayıs 2024’te verdiği kararlarda, İsrail’e insani yardımların geçişini sağlama yükümlülüğü getirmişti. Ancak çok sayıda yardım kuruluşu, yardımların askeri hedeflerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle İsrail ile iş birliği yapmayı reddetmişti.

İsrail ordusunun yardımları engellemeye çalışan sivillere ateş açması sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi de uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama emri çıkarmıştı.