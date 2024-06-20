Çevreciler Taylor Swift'i hedef aldı! Özel jetine boyalı saldırı

Çevreci grup 'Just Stop Oil' aktivistleri, Londra'daki Stansted Havalimanı'nda özel jetlerin bulunduğu alana girerek iki uçağı turuncuya boyadı. Özel jetlerden birinin ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift’e ait olduğu belirtildi.

'Just Stop Oil' adlı fosil yakıt karşıtı çevre örgütü, İngiltere'de eylemlerini sürdürüyor. Hükümetin fosil yakıt (petrol, doğal gaz, kömür) üretimi ile arama lisanslarını sona erdirme taahhüdünde bulunmasını hedefleyen çevreci grup, son olarak uçakları hedef aldı.

İki aktivist, Londra Stansted Havalimanı'ndaki tel örgüleri keserek özel jetlerin bulunduğu alana girdi. Aktivistler, konser için ülkeye gelen ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift’in uçağının da bulunduğu bölümde iki özel jete turuncu boya püskürttü.

"MİLYARDERLER DOKUNULMAZ DEĞİL"

Aktivistlerden 22 yaşındaki Cole Macdonald, “Biri milyarderlerin lüks içinde yaşadığı, özel jetlerle uçup gidebildiği, diğeri ise milyonlarca insana yaşanması mümkün olmayan şartların dayatıldığı iki farklı dünyada yaşıyoruz. Milyarderler dokunulmaz değil, iklimin bozulması 2her birimizi etkileyecek” dedi.

'FOSİL YAKIT KULLANIMININ SONA ERMESİ' İSTENİYOR

Çevreci grubun internet sitesinden yapılan açıklamada ise dünya nüfusunun yüzde 80'inin hiç uçağa binmediği, insanların yalnızca yüzde 1'inin küresel havacılık emisyonlarının yarısını ürettiği ifade edildi. Bir özel jet kullanıcısının neden olduğu karbon emisyonunun ise bir ticari uçuşun ürettiği emisyondan 14 kat fazla olduğu vurgulandı.

İngiltere'de 4 Temmuz'daki seçimin ardından göreve gelecek yeni hükümetten 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımının aşamalı şekilde kaldırılmasına yönelik yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma imzalaması istendi.

İKİ AKTİVİST GÖZALTINDA

Polis, 22 ve 28 yaşlarındaki iki aktivistin gözaltına alındığını açıkladı. Stansted Havalimanından yapılan açıklamada ise hiçbir uçuşta aksama yaşanmadığı, havalimanının normal şekilde çalıştığı ifade edildi.