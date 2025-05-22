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CIA merkezi’nde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Kaynak: Dış Haberler
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CIA merkezi’nde silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı McLean kentinde bulunan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yerleşkesinde, sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. Dolley Madison Bulvarı üzerindeki olayda bir kişinin vurulduğu, ancak yaralanmasının ölümcül olmadığı bildirildi.

İsrail’in Washington Büyükelçiliği çalışanlarına yönelik düzenlenen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının hemen ardından ABD’de  CIA merkezinde alarm verildi.

Virginia eyaletine bağlı McLean kentinde bulunan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) yerleşkesinde, sabah saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi. 

Dolley Madison Bulvarı üzerindeki olayda bir kişinin vurulduğu, ancak yaralanmasının ölümcül olmadığı aktarıldı.

Fairfax County Polisi, olayın yerel saatle 04.00 sularında gerçekleştiğini açıkladı. Yetkililer, CIA yerleşkesi çevresinde trafik kontrolü sırasında vurulma olayının yaşandığını, ancak ateşin kim tarafından ve neden açıldığına dair bilgi verilmediğini belirtti.

NELER OLMUŞTU?

CIA, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, daha fazla detay paylaşılmadı. Kurumun yakın geçmişte de güvenlik olaylarıyla gündeme geldiği biliniyor; 2021’de benzer bir olayda, dışarıda bomba taşıdığını iddia eden bir kişi FBI ajanları tarafından vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: Dış Haberler

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