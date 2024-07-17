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CİA ve FBI'ya Trump şoku! Suikast girişimi güvenlik zaafı mıydı?

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Dünya Haberleri  / Ajanslar

Eski Başkan Donald Trump'ın uğradığı suikast girişiminin ardından ABD Gizli Servisi (CİA) hakkında dikkat çeken bir karar verildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Trump'a suikast girişimine yönelik CİA'nın güvenliği sağlama sürecinin değerlendirileceğini açıkladı. Öte yandan FBI'ın suikast girişimini halen aydınlatamadığı ve saldırgan Thomas Matthew Crooks’un bu saldırıyı nasıl planladığına yönelik hiçbir ipucu bulamadığı belirtildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Temmuz tarihinde Pensilvanya'da düzenlediği seçimlere yönelik mitingde uğradığı suikast girişimiyle ilgili dünya gündemine bomba gibi düşen bir gelişme daha yaşandı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, suikast girişiminde ABD Gizli Servisi'nin (CİA) güvenliği sağlama sürecinin değerlendirileceğine yönelik açıklama yaptı.

CİA'ya Trump'a şoku! Suikast girişimi güvenlik zaafı mıydı? - 1. Resim

CİA GÜVENLİĞİ SAĞYALAMADI MI?

Bakanlık,  Trump'a suikast girişimine ilişkin bilgi notu paylaştı. Notta ABD Gizli Servisinin suikast girişiminin yapıldığı etkinliğin güvenliğini sağlama sürecinin değerlendirileceği belirtildi.

Değerlendirmenin ne zaman başladığı ya da ne kadar süreceği hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

CİA'ya Trump'a şoku! Suikast girişimi güvenlik zaafı mıydı? - 2. Resim

FBI HİÇBİR İPUCU BULAMADI

ABD basınına yansıyan haberlere göre, suikast girişimiyle ilgili soruşturmayı yürüten FBI'ın, Crooks’un cep telefonuna erişim için şifresini kırdığı, bilgisayarını, evini ve arabasını incelediği, 100’den fazla kişiyle görüştüğü ancak zanlının Trump’a yönelik bu saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusunda hala bir sonuca varamadığı belirtiliyor.

Yetkililer, saldırganın telefonu ve diğer eşyalarının incelenmesinden sonra bu saldırıyı tek başına mı yaptığı, başkalarıyla birlikte mi hareket ettiğiyle ilgili şu ana kadar "anlamlı hiçbir ipucu" bulamadıklarını ifade etti.

CİA'ya Trump şoku! Suikast girişimi güvenlik zaafı mıydı? - 3. Resim

SALDIRGAN TRUMP'A ATEŞ AÇARKEN POLİS BİNADA

ABD Gizli Servis (CİA) Direktörü Kimberly Cheatle, Trump'a yapılan suikast girişimi için ABC News'a verdiği demeçte, "O binada yerel polis yetkilileri vardı. Bölgede binanın dış çevresinden sorumlu polis bulunuyordu" açıklamasında bulunarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Cheatle, "Henüz bütün ayrıntılara sahip değilim ama çok kısa bir süreydi. O kişiyi aramak, bulmak, kimliğini tespit etmek ve nihayetinde etkisiz hale getirmek çok kısa bir süre içinde gerçekleşti" sözlerini sarf etmişti.

CİA'ya Trump'a şoku! Suikast girişimi güvenlik zaafı mıydı? - 3. Resim

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz 2024 tarihinde Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralandı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

CİA'ya Trump'a şoku! Suikast girişimi güvenlik zaafı mıydı? - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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