Çiftçiler Belçika'da da ayaklandı! Saman balyalarını yaktılar, polisle çatıştılar

Avrupa Birliği'nin tarım politikalarını protesto eden Belçikalı çiftçiler sokaklara döküldü. Caddelere yığdıkları saman balyalarını yakan çiftçiler polisle çatıştı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde çevre düzenlemelerine ve tarım politikalarına karşı olan çiftçiler, protestolarını sürdürüyor. Ayaklanan çiftçiler, Belçika’nın başkenti Brüksel'de caddelere döktükleri saman balyalarını ve barikat olarak kullandıkları lastik yığınlarını ateşe verdi.

Avrupa Birliği Tarım Bakanları'nın bir araya geldiği AB Konseyi'nin yakınına 100'den fazla traktörle gelen çiftçiler yolu kapattı. Çevik kuvvet protestoculara tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

"İKLİM POLİTİKALARINA KARŞI DEĞİLİZ"

Tarım örgütü La Via Campesina'nın Genel Koordinatörü Morgan Ody, AB'ye 'asgari destek fiyatları belirleme' ve 'daha ucuz yabancı ürün ithalatına fırsat veren serbest ticaret anlaşmalarından çıkma' çağrısında bulundu.

Ody, "İklim politikalarına karşı değiliz. Ancak geçişi sağlamak için ürün fiyatlarının daha yüksek olması gerektiğini biliyoruz. Çünkü ekolojik bir şekilde üretim yapmak daha maliyetli" dedi.

FRANSA'DA DA ÇİFTÇİLER AYAKLANMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda çiftçiler, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelmişti. Düzenlenecek olan tarım fuarı öncesi ucuz gıda ürünleri ithalatına karşı eylem yapan çiftçiler, traktörleriyle Tarım Bakanlığı’na giden yolu trafiğe kapatmış ve Fransız polisi de çiftçilerin bakanlık önüne ulaşmasını engellemek için bakanlığa giden tüm yolları kapatmıştı.