Çiftçiler fuarı bastı Macron çaresiz kaldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Paris'te katıldığı geleneksel tarım fuarını çiftçiler bastı. Onlarca çiftçi güvenliği de geçerek etkinliğin yapıldığı alana girdi. Macron eylemler sırasında "Tarımsal kriz birkaç saat içinde çözülemez. Bu fuar sırasında da çözülmeyecek" derken fuar bir saat gecikmeli başladı, bazı çiftçiler gözaltına alındı. Macron ve göstericiler arasındaki tartışma Fransız haber kanallarında canlı olarak yayınlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na katıldı. Macron'un fuara gelmesiyle Avrupa'nın dört bir yanına yayılan çiftçi protestoları fuar alanında yeniden patlak verdi.

Çiftçilerin öfkesi güvenlik bariyerlerinden taştı, fuara özel polis birimleri müdahil oldu.

'SORUN BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLEMEZ'

"Macron istifa" sloganı atan çiftçiler, "gerekirse Macron'u fuardan kendi elleriyle çıkaracaklarını" belirtti. Islıklar çalarak Macron'u yuhalayan çiftçiler, polislere yumurta fırlattı. Eylemciler ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı çiftçiler gözaltına alındı. Çiftçilerin çağrılarına Fransa Cumhurbaşkanı'nın cevabı ise, "Tarımsal kriz birkaç saat içinde çözülemez. Bu fuar sırasında da çözülmeyecek" şeklinde oldu.

GAZETECİLER ARACILIĞIYLA ÇİFTÇİLERE SESLENDİ

Fransız çiftçi sendikası liderleriyle kahvaltıda bir araya gelen Macron'un daha sonra fuarın ara sokaklarında yürümesi planlanıyordu.

Macron sendika liderleriyle görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Bunu tüm çiftçiler için söylüyorum: Stantları parçalayarak hiçbir meslektaşınıza yardımcı olmuyorsunuz, fuarı imkansız hale getirerek ve bir bakıma aileleri gelmekten korkutarak hiçbir meslektaşınıza yardımcı olmuyorsunuz" dedi.

3 HAFTA SONRASI İÇİN RANDEVU

Protestolar gösterinin halka açılmasını en az bir saat geciktirdi. Çiftçilerin "gelir krizi" yaşadığını belirten Macron, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde çiftçiler için taban fiyat belirleyeceklerini kaydetti.

Tarım sektörü sendikalarını 3 hafta sonra Elysee Sarayı'nda ağırlayacağını bildiren Macron, "Soulevements de la Terre" isimli çevreci topluluğu fuara davet ettiğine yönelik iddiayı sert bir dille yalanladı.

Macron, fuarda yaşanan arbede konusunda, insanların öfkesini ifade edebileceğini ancak şiddet uygulayamayacağını belirtti.