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    • Fransız çiftçiler, AB'nin tarım politikalarına karşı! Marketlerdeki ithal ürünleri toplayıp imha ettiler

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fransa, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fransa'da çiftçilerin AB'nin son dönemde uyguladığı tarım politikalarına karşı protestoları devam ediyor. Son olarak Fransız çiftçiler, marketlerdeki ithal ürünleri toplayıp imha etti.

    Son dönemde uygulanan tarım politikaları başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, düzenledikleri protestolarla gündemde.

    Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

    Son görüntüler ise Fransa'dan geldi. Görüntülerde, Fransız çiftçilerin marketlerdeki ithal ürünleri toplayıp imha ettiği görülüyor.

    FRANSA'DA NE OLMUŞTU?

    Fransa’da çiftçiler düzenledikleri protesto ile hükümete geri adım attırmıştı. Fransa Başbakanı Gabriel Attal yaptığı açıklamada, "Şu anda Avrupa genelinde şu soru soruluyor: Tarımımız için bir gelecek var mı? Tabii ki cevap evet" demişti.

    Çözüm bulununcaya kadar yeni bir pestisit yasağı olmayacağı sözünü veren Attal, Avrupa Birliği’nin (AB) başka yerlerinde izin verilen hiçbir pestisitin Fransa'da yasaklanmayacağını söylemişti.

    Hükümetin yeni açıkladığı tedbirler ile "gıdaya değerini geri kazandırmak" ve "çiftçilerin gelirini arttırmak, onları haksız rekabete karşı korumak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmak" olduğunu söyleyen Attal, hayvancılıkla uğraşan çiftçilere 150 milyon avro yardım yapılacağını ve eski nesillerden genç nesillere devredilen çiftliklerdeki vergilerin azaltılacağını duyurmuştu.

    Attal'ın ardından konuşan Tarım Bakanı Marc Fesneau, ise çiftçilik yapacaklara kredi sağlamak üzere 2 milyar euroluk bir paket açıklamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fransa
    Haberler > Dünya > Fransız çiftçiler, AB'nin tarım politikalarına karşı! Marketlerdeki ithal ürünleri toplayıp imha ettiler
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