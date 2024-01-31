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    • 'Kuşatma' eylemleri devam ediyor! Öfkeli çiftçiler Paris'in en büyük pazarında

    Fransa'da 'Paris'i kuşatma' eylemlerine devam eden çiftçiler traktörleriyle, protestoların odağındaki Paris'in en büyük pazarı Rungis Pazarı'na ulaştı. Rungis çevresinde trafik akışına engel olan 18 çiftçi gözaltına alındı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Fransa, Çiftçi, Paris, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Fransa'da çiftçilerin tarım sektöründe daha iyi koşullar talep etmek ve hükümetin tarım sektörüne ilişkin politikalarına tepki göstermek amacıyla düzenlediği gösteriler devam ediyor.

    'Paris'i kuşatma' eylemlerinin odak noktası olan başkentin en büyük pazarı Rungis, traktörlerle çevrelendi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bourgogne-Franche-Comte ve Grand-Est'den yola çıkan çiftçiler Rungis Pazarı'nın Paray-Vielle-Poste kapısına ulaştı. Çiftçiler pazarın girişini kapatmaya çalıştı.

    'Kuşatma' eylemleri devam ediyor! Öfkeli çiftçiler Paris'in en büyük pazarında

    18 ÇİFTÇİ GÖZALTINA ALINDI

    Pazar çevresinde traktörleri ile trafiği engelleyen 18 çiftçi gözaltına alındı.

    Öte yandan İçişleri Bakanlığının talimatı ile Loiret ve Essonne bölgelerine güvenlik önlemlerini artırmak için zırhlı araçlar sevk edildi.

    10 BİNDEN FAZLA ÇİFTÇİ EYLEMDE

    İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bu sabah itibarıyla ülkede 100'den fazla noktada trafiğin engellendiğini, 10 binden fazla çiftçinin eylemde olduğunu belirtti.

    Ülkenin en büyük çiftçi sendikası FNSEA hükümet ile eylemlere ilişkin müzakerelerin sürdüğünü bildirmişti. Çiftçiler taleplerine karşılık hükümetten somut adımlar gelene kadar protestolarını sürdüreceğini bildirmişti.

    'Kuşatma' eylemleri devam ediyor! Öfkeli çiftçiler Paris'in en büyük pazarında

    Paris'in göbeğinde 234 hektarlık bir alana kurulu olan ve 12 binden fazla kişinin çalıştığı pazara her gün 8 bin tondan fazla ürün naklediliyor.

    Traktörleri ile "Paris'i kuşatma" eylemi düzenleyen çiftçiler, pazara ürün nakliyatını engellemeyi hedefliyor.

    Ülke genelinde çiftçiler, Toulouse, Agen, Beauvais, Rennes gibi çok sayıda kentte gelirlerinin az olmasını ve hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

    Çiftçiler hükümetin taleplerine kulak vermesi için traktörleriyle günlerdir yol ve otoyolları trafiğe kapatıyor.

    'Kuşatma' eylemleri devam ediyor! Öfkeli çiftçiler Paris'in en büyük pazarında

    AVRUPA'DA TARIM POLİTİKALARINA TEPKİ

    Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

    Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

    'Kuşatma' eylemleri devam ediyor! Öfkeli çiftçiler Paris'in en büyük pazarında

    Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destekleme ödemelerinin yetersizliği nedeniyle kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

    Avrupalı çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

    Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FransaÇiftçiParis
    Haberler > Dünya > 'Kuşatma' eylemleri devam ediyor! Öfkeli çiftçiler Paris'in en büyük pazarında
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