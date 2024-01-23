Fransa'daki çiftçi eylemlerinde facia: Ölü ve yaralılar var

23 Ocak 2024 16:05 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 16:07

Fransa'da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına yönelik protestolarında facia yaşandı. Ülkenin güneyindeki Ariege bölgesinde bir sürücü, eylemcilerin saman balyaları ile oluşturduğu barikata daldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Savcı Franck Rastoul yaptığı açıklamada, kaza sonucu 30’lu yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiğini, eşi ve 14 yaşındaki kızının ise ağır yaralandığını söyledi.

GÖZALTILAR VAR

Kazaya karışan araçtaki 3 kişi polis tarafından gözaltına alınırken yerel savcı Olivier Mouysset ise kazanın ilk incelemelere göre 'kasıtlı olmadığını' ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çiftçinin ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

FRANSA'DAKİ EYLEMLER

Fransa’nın güneyinde çiftçiler, üretim maliyetlerinin artması ve destek ödemelerinin yetersiz olması gibi nedenlerle protestolar düzenliyor.