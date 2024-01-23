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    Fransa'daki çiftçi eylemlerinde facia: Ölü ve yaralılar var

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Fransa'da hükümetin tarım politikalarına karşı eylem yapan çiftçilerin arasına araç daldı. Feci olayda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Fransa&#039;daki çiftçi eylemlerinde facia: Ölü ve yaralılar var
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Fransa'da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına yönelik protestolarında facia yaşandı. Ülkenin güneyindeki Ariege bölgesinde bir sürücü, eylemcilerin saman balyaları ile oluşturduğu barikata daldı.

    BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Savcı Franck Rastoul yaptığı açıklamada, kaza sonucu 30’lu yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybettiğini, eşi ve 14 yaşındaki kızının ise ağır yaralandığını söyledi.

    Fransa'daki çiftçi eylemlerinde facia: Ölü ve yaralılar var

    GÖZALTILAR VAR

    Kazaya karışan araçtaki 3 kişi polis tarafından gözaltına alınırken yerel savcı Olivier Mouysset ise kazanın ilk incelemelere göre 'kasıtlı olmadığını' ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

    Fransa Başbakanı Gabriel Attal yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden çiftçinin ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

    Fransa'daki çiftçi eylemlerinde facia: Ölü ve yaralılar var

    FRANSA'DAKİ EYLEMLER

    Fransa’nın güneyinde çiftçiler, üretim maliyetlerinin artması ve destek ödemelerinin yetersiz olması gibi nedenlerle protestolar düzenliyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    FransaÇiftçi
    Haberler > Dünya > Fransa'daki çiftçi eylemlerinde facia: Ölü ve yaralılar var
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