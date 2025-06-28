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Çin'de sel kabusu geri döndü! Su seviyesi kritik eşiği aştı, alarm verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çin&#039;de sel kabusu geri döndü! Su seviyesi kritik eşiği aştı, alarm verildi
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin'in Guicou eyaletinde, şiddetli yağışlar nedeniyle sel riski artarken, Duliu Nehri'nde su seviyesi kritik sınırı aşınca yeniden en yüksek seviye olan 1. derece acil durum ilan edildi. Daha önce selden etkilenen bölgede, altyapıda büyük hasar oluşmuş, 80 binden fazla kişi tahliye edilmiş ve 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde hafta başında yaşanan sel felaketi sonrası artan yağış ve yükselen su seviyesi nedeniyle yeniden acil durum ilan edildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çiendongnan Miao ve Dong özerk ilinde sel felaketinin yaşandığı Ronciang ilçesinin merkezinden geçen Duliu Nehri'nde bu sabah su seviyesinin 253,5 metreye yaklaştığı bildirildi.

SU SEVİYESİ 251 METREYİ AŞTI

Su seviyesinin sel için azami sınır olan 251,5 metreyi aşması nedeniyle, dün suların çekilmesiyle düşürülen acil durum düzeyi yeniden en yüksek düzey olan 1. seviyeye çıkarıldı.

ÇİN'DEKİ SEL FELAKETİ

Bu ayın başında Wutip Tayfunu'nda şiddetli yağış alan Çin'in güneyinde erken muson yağmurlarının başlamasıyla sel tehlikesi artmıştı. İnci Nehri'nin yukarı boylarındaki kollarının kesiştiği bir bölgede yer alan Guicou eyaletinde 24 Haziran'dan itibaren etkisini gösteren seller nedeniyle 80 binden fazla kişi tahliye edilmişti. Kara yolları, köprüler, iletişim ve elektrik nakil hatları gibi kritik altyapıya zarar veren selde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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