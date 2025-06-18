Çin'i tayfun vurdu! Yetkililer harekete geçti: 70 bin kişi tahliye edildi

Çin devlet medyasından yapılan açıklamada, Wutip Tayfunu'nun yol açtığı sel felaketinin ardından Çin'in güneyinde yaklaşık 70 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Çin'in güneyini tayfun vurdu. Guangdong eyaletine bağlı Zhaoqing kenti şiddetli yağışlar sebebiyle sular altında kalırken, kurtarma ekipleri harekete geçti.

HAYAT FELÇ OLDU: 183 BİN KİŞİ...

Resmi medya kuruluşu Xinhua'nın haberine göre, Zhaoqing'in Huaiji ilçesinde yaşanan felaketten183 bin kişi etkilenirken, kentte 10 binden fazla kurtarma personeli seferber edildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Guangdong eyaletinin büyük bölümünü ve komşu Guangxi bölgesini etkileyen felaket sebebiyle ülkede yedi kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filipinler ve Tayvan'dan hareket ederek doğu Çin'e ulaşan Tayfun Gaemi'nin tetiklediği şiddetli yağışlar da en az 30 kişinin ölümüne, onlarca kişinin de kaybolmasına neden olmuştu.