Trump, ölümle tehdit etmişti! Hamaney'den dikkat çeken hamle

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar altıncı günde de hız kesmeden devam ediyor. ABD Başkanı Trump’ın, İran liderini öldürmekle tehdit etmesinin ardından İran Uluslararası Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Hamaney, yetkilerinin önemli bir kısmını Devrim Muhafızları Yüksek Konseyi'ne devretti.

İsrail-İran gerilimi giderek şiddetini artırıyor. Bölgeden alınan son bilgilere göre, İran, İsrail'i gece yarısı 25 füze ile vururken, İran devlet medyasından çok konuşulacak minyatür bir nükleer savaş başlığı görüntüsü paylaşıldı. İsrail'in aylardır gizlice hazırladığı İran saldırı planı gün yüzüne çıktı.

''HAMANEY'İ ŞİMDİLİK ÖLDÜRMEYECEĞİZ''

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Acil Durum Odası'ndaki toplantının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı, "Hamaney'in nerede olduğunu biliyoruz. Şimdilik öldürmeyeceğiz ancak sabrımız tükenmek üzere" ifadelerini kullandı.

''ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ''

Trump’ın ifadelerine karşılık açıklamalarda bulunan Hamamey, geri adım atılmayacağını vurgulayarak, Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." İfadelerini kullandı.

HAMANEY, YETKİLERİNİN ÖNEMLİ BİR KISMINI DEVRETTİ

İran Uluslararası Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, İran Lideri Hamaney’in yetkilerinin önemli bir kısmını Devrim Muhafızları Yüksek Konseyi'ne devrettiği bildirildi.

Bu gelişme, İran lideri ve ailesinin, başkent Tahran’ın kuzeydoğusunda yer alan Lavizan’daki bir yer altı sığınağına götürülmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.