Saldırı takvimi sızdı! Netanyahu, Trump’a İran sunumu yaptı

İsrail'in aylardır gizlice hazırladığı İran saldırı planı gün yüzüne çıktı. New York Times'ın ulaştığı belgelere göre, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Aralık ayında düğmeye bastı ve planı Şubat'ta Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’a sundu.

New York Times’ın özel haberine göre, İsrail yönetimi Aralık 2024'te İran'ı vurma planlarını şekillendirmeye başladı.

Haberde, İsrail'in bu kararı Hizbullah’ın zayıflatılması ve Suriye’de Esad rejiminin çökmesiyle oluşan "hava koridorunu" fırsata çevirmek için aldığı aktarıldı.

İddiaya göre, soykırımcı İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, 4 Şubat 2025’te Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmede ABD Başkanı Donald Trump’a İran’ın nükleer programı hakkında detaylı bir sunum yaptı.

TRUMP, "ORTA YOL" ARADI

Rapora göre Başkan Trump, İsrail’in saldırı planına tamamen karşı çıkmak ya da doğrudan destek vermek yerine "orta yolu" seçti. Gazete, Trump’ın İsrail'e ABD istihbarat topluluğundan henüz açıklanmamış bir destek sunma kararı aldığını yazdı.

New York Times, bu gelişmeleri şu ifadelerle aktardı:

"Cuma sabahı uyandığında, en sevdiği TV kanalı Fox News, İsrail'in askeri dehası olarak tasvir ettiği görüntüleri duvardan duvara yayınlıyordu. Trump da kendisine biraz pay çıkarmaktan kendini alamadı."

CIA direktörü John Ratcliffe, Haziran ayında Camp David'de İran ve İsrail arasında hızla gelişen durum hakkında açık bir değerlendirme yaptı

İSRAİL İRAN'I VURMAYA KARARLIYDI

Amerikan istihbarat raporları, geçen ayın sonunda İsrail’in İran’a yönelik büyük çaplı bir askeri saldırı planladığını ve Netanyahu’nun bu saldırıyı ABD’nin desteği olsun ya da olmasın gerçekleştirmekte kararlı olduğunu belirtti.

İstihbarat birimleri, bu sefer Netanyahu’nun yalnızca nükleer tesisleri değil, İran rejimini hedef alabilecek geniş kapsamlı bir saldırı hazırlığında olduğunu değerlendirdi.

TRUMP, DİPLOMASİYE VEDA ETTİ

Başkan Trump, Nisan ayında Netanyahu’nun askeri müdahale önerisini reddetmişti. Ancak Mayıs ayı sonunda gerçekleşen gergin bir telefon görüşmesinde Netanyahu’yu "tek taraflı saldırıdan kaçınması" konusunda bir kez daha uyarmıştı.

Bu uyarılara rağmen Trump yönetimi içinde, Netanyahu’yu bu kez durdurmanın mümkün olmadığı görüşü ağırlık kazandı. Haberde, Trump’ın İran’a karşı sabrını yitirdiği ve diplomasinin sonuç vermeyeceği kanaatine vardığı belirtildi.

TRUMP'TAN KRİTİK KARAR: ASKERİ DESTEK GÜNDEMDE

Haberde yer alan iddiaya göre, Trump yönetimi İsrail'e operasyon desteği verirken İran’a da "masaya oturması ya da saldırının devam edeceği" mesajı gönderdi.

New York Times’ın aktardığına göre, Trump’ın şu anda İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali yapılması ve İran’ın Fordo’daki yeraltı nükleer tesislerine 30.000 poundluk bombalarla saldırılması için Amerikan uçaklarını göndermeyi ciddi şekilde değerlendirdiği ifade edildi.