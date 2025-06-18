ABD'de 'İran' çatlağı! Trump'ın sözlerinin ardından...Kriz büyüyor

İsrail’İn İran topraklarına başlattığı savaşın altıncı gününde, ABD Başkanı Trump, istihbarat şefi Gabbard ile ''İsrail'in yanında savaşa dahil olma konusunda'' fikir ayrılığı yaşıyor. Siyasi yorumcu Travis Akers, Gabbard'ın ABD Başkanı'nın savaşa girilmesi emri vermesi halinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.

İran-İsrail arasındaki gerilim 6. gününde hızla tırmanırken ABD’de Trump ile istihbarat şefi arasındaki kriz giderek alevleniyor.

SAVAŞA KATILMASI HALİNDE İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

Siyasi yorumcu Travis Akers’ın ifadelerine göre, Gabbard, Trump'ın ABD Silahlı Kuvvetlerine İran'a karşı İsrail askeri operasyonlarına katılma emri vermesi halinde istifa etmeyi düşünüyor.

Bu bilgi resmi olarak doğrulanmasa da ABD Başkanı, savaşa girmeye yakın olduklarını belirtiyor.

GABBARD'I YALANLADI

Öte yandan, gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, İran'ın nükleer silah üretmediğini bildiren ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ı yalanladı. Air Force One uçağında gazetecilere değerlendirmede bulunan Trump, İran'ın nükleer silaha ne kadar yakın olduğu sorusuna "çok yakın" cevabını verdi.

''NE SÖYLEDİĞİNİ UMURSAMIYORUM''

(Gabbard'ın) Ne söylediğini umursamadığını vurgulayan Trump, ''Bence bir tane üretmeye çok yakınlardı." ifadesini kullandı.