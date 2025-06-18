Trump’tan İran’a son uyarı: Hamaney’in yerini biliyoruz, şimdilik vurmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yerini bildiklerini açıkladı. “Kolay hedef ama şimdilik dokunmayacağız” diyen Trump, Tahran’a koşulsuz teslim olma çağrısı yaptı. “Sabrımız tükeniyor” uyarısıyla gerilimi tırmandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran çatışmasının altıncu gününde yaptığı açıklamada, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in saklandığı yeri bildiklerini ancak “şimdilik” öldürülmesini istemediklerini duyurdu.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Sözde Yüce Lider’in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef ama orada güvende – Onu ortadan kaldırmayacağız (öldürmeyeceğiz!), en azından şimdilik. Ancak sivillere ya da Amerikan askerlerine füze atılmasını istemiyoruz. Sabrımız tükeniyor” ifadelerini kullandı.

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İRAN'A KOŞULSUZ TESLİMİYET ÇAĞRISI

Trump, mesajlarında İran yönetimini “koşulsuz teslim olmaya” çağırdı. Bu açıklama, Trump’ın uluslararası bir zirveye katılımını yarıda keserek Washington’a dönmesinin hemen ardından geldi. Beyaz Saray’a erken dönen Başkan, ulusal güvenlik ekibiyle acil toplantılar yapmak üzere harekete geçti.

İSRAİL HAMANEY'İ ÖLDÜRME PLANI SUNMUŞTU

Amerikan basınına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkiliye göre, İsrail yönetimi Trump'a Hamaney'i öldürmeye yönelik inandırıcı bir plan sundu. Ancak Trump, bu öneriye karşı çıkarak muhtemel bir suikastın çatışmayı daha da tırmandırabileceği ve bölgeyi istikrarsızlaştırabileceği endişesiyle planı reddetti. Beyaz Saray yetkilileri bu kararı İsrailli muhataplarına iletti.

TRUMP'TAN ALARM ZİLİNİ ÇALDI

Trump, Kanada Kayalıkları'nda düzenlenen G7 zirvesinden erken ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalarda, İran halkına seslenerek “Tahran'ı derhal tahliye edin” çağrısında bulundu. Gazetecilere yaptığı açıklamada “Ben sadece insanların güvende olmasını istiyorum” dedi.

DİPLOMATİK SEÇENEKLER MASADA: VANCE VE WİTKOFF DEVREDE

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve özel temsilci Steve Witkoff'u İranlı yetkililerle görüşmek üzere görevlendirebileceğini ifade etti. Aynı zamanda İran'la diplomatik çözüm yollarının tamamen kapanmadığını da belirtti.

GABBARD'IN İSTİHBARAT DEĞERLENDİRMESİ TARTŞMALARA NEDEN OLDU

Mart ayında ABD Kongresi’nde Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, İran’ın nükleer bomba yapmaya çalışmadığını ifade etmişti. Ancak Trump, bu açıklamaya tepki göstererek “Onun ne söylediği umurumda değil. Bence bunu elde etmeye çok yakınlardı” dedi. Gabbard ise medyayı suçlayarak “Başkan Trump da benim söylediklerimin aynısını söylüyordu” diye konuştu.

TRUMP CEPHESİNDE MAGA BÖLÜNMESİ: CARLSON'A SERT ÇIKIŞ

Trump, daha fazla müdahalenin destekçileri arasında rahatsızlık oluşturduğunu kabul ederken, muhafazakar yorumcu Tucker Carlson’un eleştirilerine doğrudan cevap verdi. Sosyal medya paylaşımında “Lütfen biri şu kaçık Tucker Carlson’a 'İran'ın nükleer silaha sahi olamacağını açıklasın" dedi.

ABD KAMUOYUNDA DESTEK ARTIYOR

Harvard-Harris anketine göre Amerikalı seçmenlerin %85’i İran’ın nükleer silah sahibi olmaması gerektiğini düşünürken, %54’ü ABD’nin İran’ın nükleer altyapısına doğrudan saldırmasını destekliyor. Ayrıca %60’lık bir kesim, İsrail'in İran ile görüşmelerin başarısız olması durumunda yapacağı askeri adımları destekleyeceğini belirtiyor.