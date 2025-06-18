Trump ölümle tehdit etmişti, Hamaney'den açıklama geldi: Siyonistlerle asla...

İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken liderler arasındaki atışmalar dikkat çekti. Trump, Acil Durum Odasındaki toplantının ardından İran liderini ölümle tehdit etti. Hamaney ise sosyal medya hesabından verdiği mesajda İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını belirtti.

Orta Doğu'da gerilim tırmandı, karşılıklı saldırıların devam ettiği İsrail - İran savaşında 6. güne girilirken flaş açıklamalar peş peşe geldi.

"YERİNİ BİLİYORUZ AMA ÖLDÜRMEYECEĞİZ"

Kanada'daki Liderler Zirvesi'nden apar topar dönen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Acil Durum Odası'ndaki toplantının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump'ın konuşmasındaki en çarpıcı yer ise İran lideri Ayetullah Ali Hamaney hakkındaki sözleri oldu.

Trump "Hamaney'in nerede olduğunu biliyoruz. Şimdilik öldürmeyeceğiz ancak sabrımız tükenmek üzere" ifadelerini kullandı.

HAMANEY'DEN NET MESAJ: ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den gelen son açıklamada geri adım atılmayacağının sinyalleri verildi. Sosyal paylaşım platformu X hesabından Arapça paylaşımda bulunan Hamaney, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA 6. GÜN

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

NOTLAR

- Almanya, İngiltere, Hollanda’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesi İsrail’de bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor.

- İran’da İsrail’e casusluk iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı. İran İstihbarat Bakanlığı vatandaşlara “Maske ya da gözlük takan, pikap araç kullanan, büyük çantalar taşıyan, görüntü kaydı alan yabancıları ihbar edin” çağrısı yaptı.

- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran’daki saldırılarında, Natanz Nükleer Tesisinin yer altı bölümünde de hasar tespit edildiğini bildirdi.

- ABD’de Senatör Tim Kaine, Başkan Donald Trump’ın, Kongre onayı olmadan askerî güç kullanmasını engellemeyi hedefleyen bir yasa tasarısı sundu.

- Ürdün Kralı II. Abdullah, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, “İsrail’in saldırısını İran’ı da kapsayacak şekilde genişletmesi dünyanın her yerindeki insanlar için bir tehdittir” dedi.

- Çin, İran-İsrail çatışmasının yayılmasının önlenmesi için İsrail üzerinde etki sahibi ülkelere sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.