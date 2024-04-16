Çin'den teknoloji ithal edip halk kontrolünü arttırmak için kullanıyor!

Kuzey Kore, halk üzerindeki kontrolünü artırmak için Çin'den teknoloji aldığı yönünde iddia ortaya atıldı.

Kuzey Kore'nin, vatandaşlarını daha sıkı bir şekilde izlemek ve kontrol etmek amacıyla Çin'den dijital teknoloji ithal ettiği iddia ediliyor. "38 North" internet sitesinde yayınlanan bir rapora göre, ülkede dijital alandaki gelişmeler incelendi ve 100 Kuzey Koreli vatandaşın katılımıyla yapılan anketler ile ülkeden kaçan 40 kişiyle yapılan mülakatlara dayanılarak hazırlandı.

Rapora göre, Kuzey Kore hükümeti, Çin'den ithal ettiği teknolojiyi kullanarak dijital alandaki gücünü artırmaya çalışıyor. Hükümetin, ülke nüfusunu daha yakından takip etmek için okullar ve iş yerlerine güvenlik kameraları yerleştirdiği ve vatandaşlardan parmak izi, fotoğraf ve diğer biyometrik verileri topladığı iddia ediliyor.

Raporda, vatandaşların hala gizlice Pyongyang hükümetini eleştirebildiği, yabancı medyaya erişebildiği ve özel işlerini yapabildiği alanların olduğu ancak devletin dijital gözetlemeyi genişletmesiyle bu alanların tehlike altında olduğu ifade ediliyor.

GİTTİKÇE GELİŞEN BİR TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Ülkedeki artan sayıdaki kameraların çoğunlukla Çin şirketlerinden satın alındığı belirtilen raporda, bazı kameraların yüz tanıma gibi gelişmiş teknolojiyle donatıldığı vurgulanıyor.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin 2021'den itibaren başkent Pyongyang'daki trafik kamerası ağını genişlettiği ve bunun araç plakalarını kaydetmek için yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Raporda, ülkedeki yeni kimlik kartlarının, vatandaşlardan parmak izi, fotoğraf ve kan testi talep edilerek çıkartılabilen "akıllı kart" formatında olduğu ve bu durumun, vatandaşların devlet tarafından biyometrik profillerinin oluşturulması çabası olarak yorumlandığı belirtiliyor.

Ancak, raporda Kuzey Kore'nin dijital alandaki çabalarının, kötü elektrik tedariki ve zayıf ağ bağlantısı problemleriyle olumsuz etkilendiği de hatırlatılıyor.

Raporun ortak yazarlarından Martyn Williams, Kuzey Kore hükümetinin gözetleme ağını genişletmeye devam edeceğini ve verileri işleyecek bilgi işlem altyapısının kurulmasının önemli bir engel olduğunu ifade ediyor. Williams, hükümetin, veri merkezi kurmak ve sürekli enerji tedarikini sağlamak gibi zorluklarla karşılaşabileceğini belirtiyor.