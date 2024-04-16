Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çin'den teknoloji ithal edip halk kontrolünü arttırmak için kullanıyor!

Çin'den teknoloji ithal edip halk kontrolünü arttırmak için kullanıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çin&#039;den teknoloji ithal edip halk kontrolünü arttırmak için kullanıyor!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore, halk üzerindeki kontrolünü artırmak için Çin'den teknoloji aldığı yönünde iddia ortaya atıldı.

Kuzey Kore'nin, vatandaşlarını daha sıkı bir şekilde izlemek ve kontrol etmek amacıyla Çin'den dijital teknoloji ithal ettiği iddia ediliyor. "38 North" internet sitesinde yayınlanan bir rapora göre, ülkede dijital alandaki gelişmeler incelendi ve 100 Kuzey Koreli vatandaşın katılımıyla yapılan anketler ile ülkeden kaçan 40 kişiyle yapılan mülakatlara dayanılarak hazırlandı.

Rapora göre, Kuzey Kore hükümeti, Çin'den ithal ettiği teknolojiyi kullanarak dijital alandaki gücünü artırmaya çalışıyor. Hükümetin, ülke nüfusunu daha yakından takip etmek için okullar ve iş yerlerine güvenlik kameraları yerleştirdiği ve vatandaşlardan parmak izi, fotoğraf ve diğer biyometrik verileri topladığı iddia ediliyor.

Raporda, vatandaşların hala gizlice Pyongyang hükümetini eleştirebildiği, yabancı medyaya erişebildiği ve özel işlerini yapabildiği alanların olduğu ancak devletin dijital gözetlemeyi genişletmesiyle bu alanların tehlike altında olduğu ifade ediliyor.

GİTTİKÇE GELİŞEN BİR TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Ülkedeki artan sayıdaki kameraların çoğunlukla Çin şirketlerinden satın alındığı belirtilen raporda, bazı kameraların yüz tanıma gibi gelişmiş teknolojiyle donatıldığı vurgulanıyor.

Ayrıca, Kuzey Kore'nin 2021'den itibaren başkent Pyongyang'daki trafik kamerası ağını genişlettiği ve bunun araç plakalarını kaydetmek için yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Raporda, ülkedeki yeni kimlik kartlarının, vatandaşlardan parmak izi, fotoğraf ve kan testi talep edilerek çıkartılabilen "akıllı kart" formatında olduğu ve bu durumun, vatandaşların devlet tarafından biyometrik profillerinin oluşturulması çabası olarak yorumlandığı belirtiliyor.

Ancak, raporda Kuzey Kore'nin dijital alandaki çabalarının, kötü elektrik tedariki ve zayıf ağ bağlantısı problemleriyle olumsuz etkilendiği de hatırlatılıyor.

Raporun ortak yazarlarından Martyn Williams, Kuzey Kore hükümetinin gözetleme ağını genişletmeye devam edeceğini ve verileri işleyecek bilgi işlem altyapısının kurulmasının önemli bir engel olduğunu ifade ediyor. Williams, hükümetin, veri merkezi kurmak ve sürekli enerji tedarikini sağlamak gibi zorluklarla karşılaşabileceğini belirtiyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Barcelona-PSG ilk maçını 3-2'lik skorla Barcelona kazanmıştı! İkinci maç bu akşam oynanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail'in Berlin Büyükelçisi: "İran'ın askeri tesislerini vurarak karşılık vereceğiz" - Dünyaİsrail'in Berlin Büyükelçisi: "İran'ın askeri tesislerini vurarak karşılık vereceğiz"ABD ve İngiltere Yemen'de İran destekli güçleri hedef alıyor! - DünyaABD ve İngiltere Yemen'de İran destekli güçleri hedef alıyor!Siber saldırı düzenlendi, belgeler ele geçirildi! İsrail ve suç ortakları dünyaya hesap verecek - Dünyaİsrail ve suç ortakları dünyaya hesap verecekUkrayna İsrail'e verilen desteği kıskandı, Zelenski: "O da NATO üyesi değil" - DünyaUkrayna İsrail'e verilen desteği kıskandı, Zelenski: "O da NATO üyesi değil"Çin'den İran'a destek: "Meşru müdafaa hakkını not ettik" - DünyaÇin'den İran'a destek: "Meşru müdafaa hakkını not ettik"Adalet sarayı boşaltıldı! Avrupa'nın merkezinde bomba paniği - DünyaAdalet sarayı boşaltıldı! Avrupa'nın merkezinde bomba paniği
Sonraki Haber Yükleniyor...