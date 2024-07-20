Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > CrowdStrike, küresel yazılım sorunu nedeniyle özür diledi

CrowdStrike, küresel yazılım sorunu nedeniyle özür diledi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
CrowdStrike, küresel yazılım sorunu nedeniyle özür diledi
Siber Güvenlik, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ta yaşanan sorun, bugün dünyada birçok sektörü etkileyen küresel yazılım krizine dönüştü. CrowdStrike Üst Yöneticisi, küresel yazılım sorunu nedeniyle müşterileri ve ortaklarından özür diledi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan ABD merkezli CrowdStrike Üst Yöneticisi George Kurtz, bugün dünya çapında birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu nedeniyle müşterileri ve ortaklarından özür diledi.

Kurtz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CrowdStrike ekibinin tüm sistemlerin geri yüklendiğinden emin olmak için etkilenen müşteriler ve iş ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

"DURUMUN CİDDİYETİNİ ANLIYORUZ"

CrowdStrike'ın müşterilerine ve ortaklarına bir mektup gönderdiğini belirten Kurtz, mektupta, "Bugünkü kesinti için hepinizden doğrudan içtenlikle özür dilemek istiyorum. CrowdStrike'ın tamamı durumun ciddiyetini ve etkisini anlıyor. Sorunu hızlı bir şekilde tespit ettik ve bir düzeltme uygulayarak en yüksek önceliğimiz olan müşteri sistemlerini geri yüklemeye özenle odaklandık." ifadelerini kullandı.

Kesintinin Windows ana bilgisayarları için bir Falcon içerik güncellenmesindeki sorundan kaynaklandığını aktaran Kurtz, Mac ve Linux bilgisayarlarının etkilenmediğini ve bunun bir güvenlik veya siber saldırı olmadığını yineledi.

"DÜŞMANLARIMIZ İSTİSMAR EDECEK"

Kurtz mektubunda, müşterilerin güvenliği ve hizmetleri sunabilmeleri için tüm sistemlerin geri yüklenmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Düşmanların ve kötü aktörlerin bu gibi olayları istismar etmeye çalışacağını biliyoruz. Herkesi resmi CrowdStrike temsilcileriyle iletişim kurduğundan emin olmaya teşvik ediyorum. Blogumuz ve teknik desteğimiz en son güncellemeler için resmi kanallar olmaya devam edecektir.

Benim için hiçbir şey müşterilerimizin ve ortaklarımızın CrowdStrike'a duyduğu güven ve itimattan daha önemli değildir. Bu olayı çözerken, bunun nasıl gerçekleştiği ve böyle bir şeyin tekrarlanmasını önlemek için attığımız adımlar hakkında tam şeffaflık sağlama taahhüdümü veriyorum."

Microsoft CEO'su Satya Nadella da X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün CrowdStrike, internet teknolojileri sistemlerini küresel olarak etkilemeye başlayan bir güncelleme yayınladı. Bu sorunun farkındayız ve müşterilere sistemlerini güvenli bir şekilde tekrar çevrim içi hale getirmeleri için teknik rehberlik ve destek sağlamak üzere CrowdStrike ile ve sektör genelinde yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat! Kredi büyüme sınırı değişti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur cezaevinde saldırıya uğradı - DünyaEylem Tok’un oğlu Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırıTürkiye'den UAD kararına destek: İsrail Filistin'deki mevcudiyetini sonlandırmalı - Dünya"İsrail, Filistin'deki mevcudiyetini sonlandırmalı"Netanyahu'dan, UAD'nin İsrail'i "işgalci" olarak gören kararına tepki - DünyaNetanyahu'dan "işgalci" sözüne skandal tepkiABD'den Gazze'de ateşkes açıklaması: Müzakerelerde son aşamaya gelindi - DünyaGazze'de müzakerelerde son ve en zor aşamaRusya Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Yuryevka alanını ele geçirdi - DünyaRusya'dan Donetsk açıklaması: "Ele geçirdik"Uluslararası Adalet Divanı Gazze görüşünü açıkladı! İsrail işgalcidir - DünyaUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı
Sonraki Haber Yükleniyor...