Global kesinti pahalıya patladı! Microsoft ve CrowdStrike hisseleri düştü

Microsoft sisteminin çökmesi sonrası CrowdStrike ile beraber hisselerde düşüş yaşandı. Piyasa öncesi işlemlerde Microsoft hisseleri yüzde 2,5, CrowdStrike yüzde 20 değer kaybederken siber güvenlik firmalarına bu durum olumlu yansıdı. Gelişmelerin ardından söz konusu aksaklığın banka ve finansal hizmetleri etkilemesiyle Avrupa ve Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlem yapılamıyor, Microsoft'tan açıklama var

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlem yapılamıyor, Microsoft'tan açıklama var

Siber güvenlik firması CrowdStrike yayınladığı bir Windows güncellemesiyle dünyayı alt üst etti. Sorun özellikle kurumsal firmaları hedef aldı ve pek çok sektörde ciddi kesintilere yol açtı.

Havacılık, bankacılık, telekomünikasyon, TV ve radyo yayıncılığı gibi pek çok sektördeki binlerce şirket bu krizden etkilendi. Bu sorun, Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde önemli düşüşlere neden oldu.

Dünyayı etkileyen kesintinin ardından CrowdStrike hisseleri ABD borsa öncesi işlemlerde yüzde 20 düştü.

Microsoft Azure ve Microsoft 365 uygulama paketini etkileyen sorunların bildirilmesi sonrası piyasa öncesi işlemlerde Microsoft hisseleri de yüzde 2 düştü.

KAZANAN SİBER GÜVENLİK FİRMALARI

CrowdStrike hisselerinin düşüşe geçmesi diğer siber güvenlik firmalarına ise olumlu yansıdı. CNBC International'ın haberine göre Palo Alto hisseleri yüzde 5, Fortinet ise piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2 yükseldi. Zscaler ve Cloudflare de piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 1 oranında arttı.

HAVAYOLLARI DA DEĞER KAYBETTİ

CrowdStrike’ın hisseleri son 12 ayda yaklaşık yüzde 118 artmıştı.

Öte yandan sıkıntıların yaşandığı firmalardan Avustralyalı hava yolu firması Qantas'ın hisseleri yüzde 1,6, Tokyo merkezli Japan Airlines'ın hisseleri yüzde 2,4 ve Alman Lufthansa'nın hisseleri de yüzde 1,5 değer kaybetti.

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SATIŞ AĞIRLIKLI SEYİR

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası küresel piyasalarda da satış baskısı arttı.

Gelişmelerin ardından söz konusu aksaklığın banka ve finansal hizmetleri etkilemesiyle Avrupa ve Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de endeks vadeli kontratlarda yatay bir seyir görülüyor.