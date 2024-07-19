Uzman yazılımcı Microsoft sisteminin nasıl çöktüğü anlattı: Her şey domino etkisi

Microsoft'ta meydana gelen sistem çökmesi dünyayı derinden etkiledi. Birçok ülkede bankalar, havayolu şirketleri ve medya kuruluşlarında işlemler aksadı. Yazılımcı Berkay Çatak, Microsoft'un ilk aksaklığın ardından domino etkisiyle çöktüğünü anlattı.

Microsoft sisteminin çökmesi, dünyayı derinden etkiledi. Birçok ülkedeki medya şirketleri, bankalar, havayolu şirketlerinden aksaklıklar meydana geldi.

Microsoft'un yazılımsal sorunundan etkilenen alanlardan biri de sağlık sektörü oldu. Küresel çapta işlemlerin durmasına neden olan Microsoft çöküntüsünün nasıl meydana geldiğini yazılımcı Berkay Çatak anlattı.

MİCROSOFT ÇÖKÜNTÜSÜ DÜNYAYI NASIL ETKİLEDİ?

Çatak Konu hakkında konuşan yazılımcı Berkay, "Microsoft’tan cevap alamayan tüm sağlayıcılar çöküyor, Bu aşamada son kullanıcının yapabileceği bir şey yok maalesef, kullanıcılar bilgisayarlarının ayarlarını değiştirmesinler, Microsoft taraflı sorun düzeldiğinde bilgisayar eskisi sağlıklı bir şekilde açılacak" dedi.

"DOMİNO TAŞI ETKİSİYLE GİDİYOR"

Çatak, "Şu durumda bölge bazlı kesintiler olsaydı VPN kullanmak kişisel işlemler için bir miktar çözüm olabilirdi ama küresel bir sorun olduğu için dünya genelinde Microsoft altyapısını kullanan tüm sağlayıcılar Microsoft’tan cevap alamadığı için çöküyor. Çöken sağlayıcıları kullanan platformlar da işlemlerine cevap alamadığı için son kullanıcıya hatalar gösteriyor. Özetle domino taşı etkisiyle zincirin en başındaki Microsoft isteklere cevap vermeyi kesince Microsoftla bağlantılı her şey kullanılamaz hale geliyor. Bu aşamada son kullanıcının yapabileceği bir şey yok maalesef" dedi.

BİLGİSAYARLARIN AYARLARINI DEĞİŞTİRMEYİN

Ek olarak bazı Windows bilgisayarlarda da mavi ekran hatası oluştuğunun altını çizen Çatak, "Bilgisayarlar ya kurtarma moduna geçilmesini öneriyor ya da o aşamaya gelemeden hiç açılmıyor. Kullanıcılar bilgisayarlarının ayarlarını değiştirmesinler, Microsoft taraflı sorun düzeldiğinde bilgisayar eskisi sağlıklı bir şekilde açılacak." şeklinde bilgi verdi.