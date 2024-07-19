Bugün Microsoft'ta meydana gelen sorun sebebiyle bankalarda aksaklık yaşanıyor

Avustralya'dan gelen kitlesel BT kesintisi açıklamasıyla beraber milyonlarca kullanıcısı olan büyük şirketler sorun yaşadı. Microsoft şirketinde meydana gelen problemin ardından havayolları, internet ve birçok bankalarda çökme yaşandı.

19 Temmuz günü Microsoft'ta oluşan arızayla beraber birçok şirkette sorun yaşanıyor. Bankaların mobil uygulamasına giremeyenler ve havayollarının online biletleme kısmında sorun yaşayanlar ise bankalar, internet çöktü mü araştırıyor.

BANKALAR ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

Bugün, Avustralya'da birçok banka, şirket ve havayollarında BT kesintisi yaşanırken Avustralya Ulusal Siber Güvenlik Koordinatörü yaptığı açıklamada bu öğleden sonra Avustralya genelindeki birçok şirket ve hizmeti etkileyen büyük çaplı bir teknik kesintinin farkında olduklarını belirtmişti.

Dünya çapında yaşanan sorun nedeniyle banka sistemlerinde de aksaklık yaşanıyor.

Microsoft 365 Status şu açıklamada bulundu:

"Kullanıcıların çeşitli Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimini etkileyen bir sorunu araştırıyoruz"

BUGÜN İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ, SORUN MU VAR 19 TEMMUZ?

Türk Hava Yolları'nın biletleme ve rezervasyon sistemlerinde de sorun yaşanmasının ardından THY Basın Müşaviri Yahya Üstün X hesabından şu sözleri paylaştı:

"Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz."