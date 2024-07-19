Microsoft mavi ekran sorunu verdi, dünyada kriz çıktı! Crowdstrike'den açıklama geldi: Sorumluluğu üstleniyoruz...
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
İnternet kullanımında yaşanan sorun küresel kriz boyutuna ulaştı. Televizyon yayınları kesildi, sağlık sistemleri durma noktasına geldi, havayolu şirketlerinden bankalara kadar birçok sektör aynı problemden muzdarip... Mavi ekran sorununun kaynağı merak konusu oldu, Crowdstrike güncellemesi ile bağlantılı olduğu iddia ediliyordu, şirketten 'Hatanın sorumluluğunu üstümüze alıyoruz" diye açıklama geldi. Peki Crowdstrike nedir? İşte detaylar...
Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza tüm dünyada hayatı durma noktasına getirdi. Binlerce Windows cihazı, açılışta Mavi Ekran (BSOD) sorunu yaşadı. Bu durum bankalar, havayolları, TV yayıncıları, süpermarketleri ve dünya çapında daha birçok işletmeyi etkiledi. Durumun sorumluluğu ise CrowdStrike şirketine atıldı. Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından konu ile ilgili açıklama geldi.
TELEFONLA MESAJ YAYINLADILAR
Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı. Mesajda şöyle denildi: "Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır" denildi.
"SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUZ"
Diğer yandan Dailymail'de yer alan haberde "ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike, web sitelerinde 'üzerinde çalıştıklarını' bildirerek hatanın sorumluluğunu üstlendiğini itiraf etti." ifadelerine yer verildi.
CROWDSTRIKE NEDİR?
CrowdStrike, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirket olarak biliniyor. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlıyor. "Falcon" platformu ile tanınan CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklı çalışıp, siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunuyor.
DÜNYANIN ÖNDE GELEN ŞİRKETLERİ MÜŞTERİSİ
Şirket, endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunarak dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih edilmektedir.
Yaşanan kriz Türkiye'yi de vurdu. Birçok şirket aynı sorunu yaşıyor. Bazılarında ise işler oldukça ağır ilerliyor...
İŞTE SORUN YAŞAYAN ŞİRKETLER
Denizbank
Türk Telekom
Microsoft Store
Trendyol
Reddit
Microsoft 365
Turkish Airlines
Microsoft Azure
Google
Xbox Live
Ziraat Bankası
Ttnet
Telegram
Turkcell
Türksat Kablo
Roblox
Youtube
Steam
Spotify
Yapı Kredi
Instagram
Valorant
Discord
Vodafone
Whatsapp
Türkiye İş Bankası
Yahoo Mail
TurkNet
Yandex
Getir
Google Maps
Kik
Cloudflare
Finansbank
Proofpoint
VakıfBank
EA
Snapchat
X (Twitter)
OpenAI
Skype
Minecraft
Sea of Thieves
Sahibinden
Forza
Gmail
Facebook
Rainbow Six
Kaynak: Türkiye Gazetesi