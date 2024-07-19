Microsoft mavi ekran sorunu verdi, dünyada kriz çıktı! Crowdstrike'den açıklama geldi: Sorumluluğu üstleniyoruz...

İnternet kullanımında yaşanan sorun küresel kriz boyutuna ulaştı. Televizyon yayınları kesildi, sağlık sistemleri durma noktasına geldi, havayolu şirketlerinden bankalara kadar birçok sektör aynı problemden muzdarip... Mavi ekran sorununun kaynağı merak konusu oldu, Crowdstrike güncellemesi ile bağlantılı olduğu iddia ediliyordu, şirketten 'Hatanın sorumluluğunu üstümüze alıyoruz" diye açıklama geldi. Peki Crowdstrike nedir? İşte detaylar...

Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza tüm dünyada hayatı durma noktasına getirdi. Binlerce Windows cihazı, açılışta Mavi Ekran (BSOD) sorunu yaşadı. Bu durum bankalar, havayolları, TV yayıncıları, süpermarketleri ve dünya çapında daha birçok işletmeyi etkiledi. Durumun sorumluluğu ise CrowdStrike şirketine atıldı. Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından konu ile ilgili açıklama geldi.

TELEFONLA MESAJ YAYINLADILAR

Crowdstrike, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirten bir telefon mesajı yayınladı. Mesajda şöyle denildi: "Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır" denildi.

"SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUZ"

Diğer yandan Dailymail'de yer alan haberde "ABD'li siber güvenlik şirketi CrowdStrike, web sitelerinde 'üzerinde çalıştıklarını' bildirerek hatanın sorumluluğunu üstlendiğini itiraf etti." ifadelerine yer verildi.

CROWDSTRIKE NEDİR?

CrowdStrike, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirket olarak biliniyor. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlıyor. "Falcon" platformu ile tanınan CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklı çalışıp, siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunuyor.

DÜNYANIN ÖNDE GELEN ŞİRKETLERİ MÜŞTERİSİ

Şirket, endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunarak dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih edilmektedir.

Yaşanan kriz Türkiye'yi de vurdu. Birçok şirket aynı sorunu yaşıyor. Bazılarında ise işler oldukça ağır ilerliyor...

İŞTE SORUN YAŞAYAN ŞİRKETLER

Denizbank

Türk Telekom

Microsoft Store

Trendyol

Reddit

Microsoft 365

Turkish Airlines

Microsoft Azure

Google

Xbox Live

Ziraat Bankası

Ttnet

Telegram

Turkcell

Türksat Kablo

Roblox

Youtube

Steam

Spotify

Yapı Kredi

Instagram

Valorant

Discord

Vodafone

Whatsapp

Türkiye İş Bankası

Yahoo Mail

TurkNet

Yandex

Getir

Google Maps

Kik

Cloudflare

Finansbank

Proofpoint

VakıfBank

EA

Snapchat

X (Twitter)

OpenAI

Skype

Minecraft

Sea of Thieves

Sahibinden

Forza

Gmail

Facebook

Rainbow Six