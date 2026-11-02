Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye giderken Azerbaycan hava sahasında özel bir mesaj gönderdi. Erdoğan'ı taşıyan uçağın pilotu, hava trafik kontrol kulesiyle iletişime geçerek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan halkına yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebriklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti için gerçekleştirdiği uçuş sırasında Azerbaycan hava sahasında özel bir iletişim gerçekleşti.

Azerbaycan haber ajansı APA'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Azerbaycan hava sahasına girdiğinde pilot, hava trafik kontrol görevlisiyle bağlantı kurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan hava sahasındayken telsizle Aliyev'e seslendi!

Pilot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına yönelik 8 Kasım Zafer Günü tebrik mesajını iletti.

ERDOĞAN'DAN ANLAMLI MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili kardeşim!

Güney Kore'ye ziyaretim sırasında kardeş Azerbaycan toprakları üzerinden geçerken, şahsım ve heyetim adına Zat-ı Alinize ve Azerbaycan halkına en içten selamlarımı ve iyi dileklerimi iletiyorum.

Bu vesileyle, ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve iş birliğinin bundan sonra da güçlenmeye ve gelişmeye devam edeceğine olan katı inancımı bir kez daha ifade etmek isterim.

Yaklaşmakta olan 8 Kasım Zafer Günü vesilesiyle Zat-ı Alinizi ve kardeş Azerbaycan halkını yürekten kutlar, Azerbaycan'a kalıcı barış, huzur ve refah dilerim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan hava sahasındayken telsizle Aliyev'e seslendi!

AZERBAYCAN'IN KARABAĞ ZAFERİ'NİN ÜZERİNDEN 6 YIL GEÇTİ

Azerbaycan ordusunun yaklaşık 30 yıl boyunca Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki illeri kurtarmasının üzerinden 6 yıl geçti.

2. Karabağ Savaşı'nda sadece 44 gün içinde işgal altındaki topraklarını geri alan Azerbaycan, halkın kuşaklar boyunca süren beklentisine son vererek tarihi zafere imza attı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra işgal ettiği topraklardan 30 yıla yakın süreyle Azerbaycan sivillerine saldırılarda bulunan Ermenistan'ın 27 Eylül 2020'de sınır köylerini ağır silahlarla vurması, savaşın fitilini ateşledi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle Azerbaycan ordusu aynı gün karşı harekâta başladı.

Bir süre sonra "Vatan Muharebesi" olarak adlandırılan operasyon 44 gün sürdü. 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köy işgalden kurtarıldı. Savaşta Azerbaycan ordusu 2 bin 908 şehit verdi, 94 sivil Ermenistan'ın saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

8 Kasım 2020'de Şuşa'nın kurtarılmasıyla Ermenistan hezimeti kabul etti ve 10 Kasım'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında üçlü bildiri imzalandı. Bildiri gereği Ermenistan ordusu Ağdam, Kelbecer ve Laçın'dan da çekildi.

10 Kasım "Zafer Günü" ilan edilse de bu tarihin Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat gününe denk gelmesi nedeniyle, Şuşa'nın kurtarıldığı gün olan 8 Kasım resmî "Zafer Günü" olarak kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan hava sahasındayken telsizle Aliyev'e seslendi!

SİHA'LARIN BELİRLEYİCİ ROLÜ

2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan, Ermenistan ordusuna karşı silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) etkin biçimde kullandı. Ermenistan'ın çok sayıda silah ve mühimmatı SİHA'larla imha edildi. SİHA'ların yayımlanan görüntüleri Azerbaycan'da moral kaynağı olurken Ermenistan cephesinde ağır psikolojik etki oluşturdu.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ SAVAŞIN GİDİŞATINI ETKİLEDİ

Savaşın ilk anlarından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk yetkililer, açık şekilde Azerbaycan'ın yanında olduklarını duyurdu. Türkiye, üçüncü taraflara da Azerbaycan'ın mücadelesine müdahale edilmemesi çağrısı yaptı. Azerbaycan liderliği, bu siyasi kararlılığın savaşın seyrini etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade ediyor.

İŞGALDEN KURTARILAN BÖLGELERDE HAYAT YENİDEN KURULUYOR

Azerbaycan, 10 Kasım 2020'den bu yana geçen 6 yılı hem diplomasi masasında kazanımlarını pekiştirerek hem de bölgelerin yeniden imarıyla geçirdi. İşgal altında büyük yıkıma uğrayan topraklar bugün akıllı şehir ve akıllı köy projeleriyle, yeni yollar ve havalimanlarıyla yeniden inşa ediliyor.

Altı yıllık süreçte Fuzuli, Zengilan ve Laçın'da üç uluslararası havalimanı inşa edildi. Karabağ ve Doğu Zengezur'da konutların, yolların, okulların ve sağlık tesislerinin yapımı sürerken, yerinden edilmiş Azerbaycanlıların bölgeye dönüşü devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 14 Ekim 2026'da paylaştığı verilere göre, işgalden kurtarılan 47 yerleşim yerine 40 binden fazla kişi geri döndü. Bölgede yaşayan, çalışan ve eğitim görenlerin toplam sayısı ise yaklaşık 100 bine ulaştı.

Aliyev, yeniden imar çalışmaları kapsamında devlet bütçesinden 25,5 milyar manat ayrıldığını, güvenli geri dönüş için 300 bin hektardan fazla arazinin mayın ve patlamamış mühimmattan temizlendiğini açıkladı.

KARABAĞ'DA AZERBAYCAN'IN EGEMENLİĞİ TAM SAĞLANDI

Ermenistan, 2. Karabağ Savaşı sonrasında bazı birliklerini geri çekse de Karabağ'daki yasa dışı sözde rejime ağır silah ve mühimmat bırakmaya devam etti. Azerbaycan'ın üst üste yaptığı çağrılara rağmen bu yapı kendini feshetmedi.

Bunun üzerine 19 Eylül 2023'te Karabağ'da anayasal düzeni yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 24 saat süren operasyonda yasa dışı silahlı güçler silah bırakarak teslim oldu. Böylece Cumhurbaşkanı Aliyev'in ifadesiyle "Karabağ'da Azerbaycan egemenliği tam anlamıyla sağlandı."

AZERBAYCAN'IN ZAFERİNDEN BARIŞ SÜRECİNE

Zaferin ardından Azerbaycan, Ermenistan'a kalıcı barış teklif etti. Dışişleri bakanlıkları arasında yürütülen müzakerelerde önemli mesafe alındı ve taraflar barış anlaşması metni üzerinde mutabakata vardı. Metin, 8 Ağustos 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Washington'da düzenlenen üçlü zirvede paraflandı.

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