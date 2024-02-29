Damar yolu 8 kez bulanamayan seri katilin infazı iptal edildi

ABD'de 5 cinayetten hüküm giyen 73 mahkum Thomas Eugene Creech'in infazı, tıbbi ekibin damar bulamaması üzerie durduruldu. Sekizinci denemenin ardından mahkumun idamı iptal edildi.

Thomas Eugene Creech, Amerika'da 1974'te 3 eyalette işlediği 5 cinayetten dolayı hüküm giydi. Creech, 1981'de halihazırda ömür boyu hapis cezası çekerken mahkum arkadaşı 22 yaşındaki David Dale Jensen'i öldüresiye dövdü. Bu suç Creech'i kırk yıldan fazla bir süre hapiste kalmasının ardından idam edilmesine neden oldu.

HER DENEME BAŞARISIZ OLDU

Creech, sabah 10'da bir sedyeyle Idaho Güvenlik Kurumu'ndaki infaz odasına götürüldü. Tıbbi ekip 73 yaşındaki seri katilin Kollarında, bacaklarında, ellerinde ve ayaklarında damar yolu açmaya çalıştı. Ekip bazı denemelerde damara ulaşamadı, bazılarında ise ulaşabildi ancak damar kalitesi konusunda endişelendişeye düştü. Her girişim birkaç dakika sürse de damar yolu açılamadığı için mahkumun infazı iptal edildi.

İNFAZI İPTAL EDİLDİ

Ceza infaz kurumu müdürü Josh Tewalt, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, üç tıbbi ekip üyesinin serum takmak için 8 kez damar yolu bulmayı denediğini söyledi. Idaho Ceza İnfaz Kurumu, Creech'e yönelik ölüm emrinin süresinin dolduğunu ve sonraki adımları değerlendirdiğini söyledi.

NİTROJEN GAZIYLA İDAM EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Kenneth Eugene Smith isimli mahkumun da infaz edilmiş ancak mahkum ölmemişti. Smith farklı ve "insanlık dışı" olarak nitelendirilen nitrojen gazıyla idam edilmişti. Bu girişim ABD tarihinde ilk kez denenen prosedür olarak nitelendirilmişti.

Kenneth Eugene Smith