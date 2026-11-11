Danimarka İklim Bakanı Samira Nawa ve Kraliçe Mary’nin Antalya’daki COP31 Zirvesi’ne özel uçakla gelmesi ülkeyi karıştırdı. Çevre kuruluşları ve muhalefet kanadı karara büyük tepki gösterirken, sosyal medya kullanıcıları da söz konusu tercihi eleştirdi. Eleştirilerin ardından sessizliğini bozan İklim Bakanı ve Kraliyet Sarayı’ndan dikkat çeken bir cevap geldi.

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Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye özel uçakla gelen Danimarka İklim Bakanı Samira Nawa ve Kraliçe Mary'nin yolculuğu tartışmalara neden oldu. İkilinin Antalya'ya kiralık özel uçakla seyahat etmesi, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda öncü olması beklenen Danimarka hükümetine yönelik eleştirileri beraberinde getirdi.

Danimarka İklim Bakanı Türkiye'ye özel uçakla geldi, ülke karıştı!

ÖZEL JET KİRALANMASI ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

Yerel basınında yer alan haberlere göre, Nawa ve Kraliçe Mary'nin kullandığı uçak, Danimarka devletinin ihtiyaç halinde hizmet aldığı Blackbird Air şirketinden kiralandı.

Ülkedeki çevre örgütleri ve muhalefet kanadından karara tepki yağarken, Oxfam Danmark İklim Politikaları Danışmanı Mads Busck da özel uçak tercihine tepki gösterdi. Busck, bu tür yolculukların iklim mücadelesi açısından yanlış mesaj verdiğini belirterek karar vericilerin kendi davranışlarıyla da örnek olması gerektiğini söyledi.

Danimarka İklim Bakanı Türkiye'ye özel uçakla geldi, ülke karıştı!

İKLİM BAKANININ ÖZEL UÇAKLA GİTMESİ ‘GARİP’ KARŞILANDI

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, İklim Bakanı Nawa’nın Antalya’da düzenlenen COP31’e özel uçakla gitmesinin ‘garip’ karşılandığı belirtildi.

İklim politikalarından sorumlu bir bakanın çevre kirliliğine yol açan özel uçakla zirveye katılması, hükümetin yeşil dönüşüm hedefleriyle çeliştiği gerekçesiyle eleştirildi. Alternativet partisi de tercihe tepki gösterirken, sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma büyüdü.

KARBON SALINIMI 17 KAT DAHA FAZLA

Daha önce Danimarka'da yapılan hesaplamalarda, özel jet yolculuklarının kişi başına neden olduğu karbon salınımının tarifeli uçuşlara göre 17 kata kadar daha fazla olabildiği ortaya konmuştu.

Danimarka İklim Bakanı Türkiye'ye özel uçakla geldi, ülke karıştı!

ELEŞTİRİLERİN ARDINDAN CEVAP GELDİ

Eleştirilerin odağındaki İklim Bakanı Samira Nawa ise Antalya'da yaptığı açıklamada özel uçak tercihini savundu. Kraliçe Mary ile aynı programa katıldıklarını hatırlatan Nawa, birlikte seyahat etmelerinin mantıklı olduğunu ifade etti.

Kraliyet Sarayı da yolculuğun resmi ziyaretlerde geçerli kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Bakan ve Saray, eleştirilere rağmen seyahatin resmi prosedürlere uygun olduğunu savundu.

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