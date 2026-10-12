Dehşete düşüren görüntüler Ukrayna'dan! Video çektiği sırada füze yağmuruna tutuldu

Moskova ve Kiev arasında enerji ateşkesi gündemdeyken Ukrayna’dan gelen görüntüler dikkat çekti. Video çektiği sırada füze saldırısına uğrayan bir kadın, saniyeler içinde alevlerin ortasında kaldı. Dehşet anlarını kaydeden kadının akıbeti ise henüz bilinmiyor.

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Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes ihtimalinin konuşulduğu günlerde, Ukrayna’da kaydedilen görüntüler savaşın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Dehşete düşüren görüntüler Ukraynadan! Video çekerken füze yağdı, saniyeler içinde alev topuna döndü

ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Ukrayna’da bir kadın, video çekmek için kamerasını açtığı sırada Rusya’nın füze saldırısına yakalandı. Saldırıyla birlikte kadın alevlerin ortasında kalırken, görüntülerde yaşanan panik anları da yer aldı. Kadının saldırıdan kurtulup kurtulmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Dehşete düşüren görüntüler Ukraynadan! Video çekerken füze yağdı, saniyeler içinde alev topuna döndü

DİPLOMATİK TEMASLAR HIZ KAZANDI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurmasının ardından diplomatik temaslar da hız kazandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştüğünü açıkladı.

Dehşete düşüren görüntüler Ukraynadan! Video çekerken füze yağdı, saniyeler içinde alev topuna döndü

“ABD TARAFINDAN DETAYLARI BEKLİYORUZ”

Zelenskiy, görüşmelerde Trump’ın duyurduğu enerji ateşkesini ele aldıklarını belirterek, “Ukrayna ateşkesi destekliyor ve Rusya'nın da bunu desteklemesi önemli. Amerikan tarafından detayları bekliyoruz” dedi.

Ukrayna lideri, gerilimi azaltacak adımları ve insanların hayatını korumayı desteklediklerini vurgulayarak savaşın sona ermesini ve kalıcı barışın sağlanmasını amaçlayan kararların önemine dikkat çekti.

Dehşete düşüren görüntüler Ukraynadan! Video çekerken füze yağdı, saniyeler içinde alev topuna döndü

TRUMP ENERJİ ATEŞKESİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesinin yürürlüğe girdiğini belirterek, “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta derhal geçerli olmak üzere enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaşmaya vardı, bunu bozmayın” dedi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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