Deniz kaplumbağası yiyip öldüler: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti

Afrika'da laboratuvar testleri sonucu deniz kaplumbağası yedikleri tespit edilen 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer daha önce de ölümlere neden olduğu bildirilen deniz kaplumbağası eti için vatandaşları uyardı.

Afrika’da meydana gelen olayda yetkililer Zanzibar takımadalarındaki Pemba Adası'nda deniz kaplumbağası eti yedikten sonra sekiz çocuk ve bir yetişkinin öldüğünü, 78 kişinin de hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Deniz kaplumbağası eti yemek, Zanzibar'da lezzetli bir deneyim olarak kabul ediliyor ancak sıklıkla bir tür gıda zehirlenmesi olan kelonitoksizmden ölümlerle sonuçlanıyor.

Mkoani bölgesi sağlık görevlisi Dr. Haji Bakari, laboratuvar testlerinin tüm kurbanların deniz kaplumbağası eti yediğini doğruladığını ifade etti.

YETKİLİLER UYARDI

Bakari, Cuma günü geç saatlerde hayatını kaybeden bir yetişkinin, daha önce hayatını kaybeden çocuklardan birinin annesi olduğunu söyledi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın yarı özerk bölgesi olan Zanzibar'daki yetkililer, insanları deniz kaplumbağalarını tüketmekten kaçınmaya çağırdı.

Kasım 2021'de de Pemba'da kaplumbağa eti yiyen aralarında üç yaşında bir çocuğun da bulunduğu yedi kişi yaşamını yitirmişti.