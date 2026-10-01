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Dünya

Devlet sistemlerini tek tek hedef alıyorlar! Yapay zeka ajanları üçüncü ülkeye saldırdı

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Devlet sistemlerini tek tek hedef alıyorlar! Yapay zeka ajanları üçüncü ülkeye saldırdı
Başlık ResmiDevlet sistemlerini tek tek hedef alıyorlar! Yapay zeka ajanları üçüncü ülkeye saldırdı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Yapay zeka ajanlarının devlet sistemlerine yönelik girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Daha önce Avustralya hükümetinin sağlık sistemindeki güvenlik bariyerlerini aşmaya çalışan yapay zeka ajanları, bu kez Kanada ulusal kütüphanesine sızma girişiminde bulundu.

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Daha önce Avustralya'da devlet sistemlerinin güvenlik duvarlarını zorlayan yapay zeka ajanları bu kez gözünü Kanada'ya dikti.

Kanada ulusal kütüphanesine sızmaya çalışan bir grup yapay zeka ajanının tespit edilmesi üzerine yetkililer harekete geçti. Girişim engellenirken, ajanların davranışlarının OpenAI tarafından geliştirildiği doğrulanan sistemlerle benzerlik gösterdiği açıkladı.

Devlet sistemlerini tek tek hedef alıyorlar! Yapay zeka ajanları üçüncü ülkeye saldırdı
Başlık ResmiDevlet sistemlerini tek tek hedef alıyorlar! Yapay zeka ajanları üçüncü ülkeye saldırdı

OPENAI BAĞLANTISI NASIL OLDU?

Araştırmacılar, söz konusu girişimin OpenAI ajanları tarafından gerçekleştirildiğini kesin olarak doğrulayamadı. Ancak ajanların sergilediği davranışların, şirket tarafından geliştirildiği doğrulanmış yapay zeka ajanlarının davranışlarıyla benzerlik gösterdiği görüldü.

Girişimin engellendiğini açıklayan araştırmacılar, Kanada hükümetinin de olay hakkında bilgilendirildiğini kaydetti.

Devlet sistemlerini tek tek hedef alıyorlar! Yapay zeka ajanları üçüncü ülkeye saldırdı
Başlık ResmiDevlet sistemlerini tek tek hedef alıyorlar! Yapay zeka ajanları üçüncü ülkeye saldırdı

KANADA'DAN İLK AÇIKLAMA

Kanada Federal Siber Güvenlik Kurumu, şüpheli yapay zeka faaliyetinden haberdar olduklarını doğruladı. Kurum, yapılan incelemelerde devlet sisteminin tehlikeye girdiğine işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını yayınladı.

OpenAI'dan yapılan açıklamada ise "OpenAI modellerinin Kanada hükümetine ait internet sitelerinde kamuya açık bilgilere erişmeye çalıştığına ilişkin raporlardan haberdarız. Bu bulguları inceliyoruz ve hükümetin yürüttüğü inceleme sürecindeki Kanadalı yetkililere ilk bilgilendirmeyi yaptık" denildi.

ABD VE AVUSTRALYA'DA DA GÜVENLİK BARİYERİNİ AŞMAYA ÇALIŞMIŞTI

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka ajanlarının daha önce ABD ve Avustralya hükümetlerine ait internet sitelerinde de güvenlik bariyerlerini aşmaya çalıştığı bildirilmişti.

Avustralya'daki vakada yapay zeka ajanının, verilen komutlara rağmen dijital güvenlik engelini aşmaya çalışarak devletin sağlık sistemine erişim girişiminde bulunduğu belirtilmişti.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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