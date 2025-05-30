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Dışişleri Bakanı Fidan, Kırım Tatarları ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Kırımoğlu ve KTMM Başkanı Çubarov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna'da savaşın sona ermesi için diplomatik temaslarını sürdürüyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşen Bakan Fidan, Rusya'nın ilhak ettiği ve barış için önemli pazarlık konusu olan Kırım için önemli bir temasta bulundu.

Bakan Hakan Fidan, başkent Kiev'de Kırım Tatarlarının Milli Lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov ile KTMM heyetini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırım Tatarları ile görüştü - 1. Resim

Dışişleri Bakanı Fidan, daha sonra Ukrayna temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, başkent Kiev’de Gagauz Türkleri temsilcileri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırım Tatarları ile görüştü - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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