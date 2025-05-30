Bakan Fidan duyurdu: "Görüşme taçlanabilir! Ya savaş ya kalıcı barış"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşa ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan, "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" dedi. Müzakere sürecinin devamına ilişkin konuşan Fidan "Bundan sonraki aşamada Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Sayın Trump'ın, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin, 4 liderin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile biraraya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantı gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Fidan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Erdoğan’ın ev sahipliğinde Trump’ın, Putin’in, Zelenskiy’in dört liderin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir.

Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz. 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol bulunuyor. Ya bu savaşa göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız.

Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur.

İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. İstanbul’da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladı."

2 HAZİRAN'I İŞARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın 2 Haziran’da görüşmelere devam etmek istediğini açıklayarak, “Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz. Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.