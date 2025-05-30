Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Fidan duyurdu: "Görüşme taçlanabilir! Ya savaş ya kalıcı barış"

Bakan Fidan duyurdu: "Görüşme taçlanabilir! Ya savaş ya kalıcı barış"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Fidan duyurdu: &quot;Görüşme taçlanabilir! Ya savaş ya kalıcı barış&quot;
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşa ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan, "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" dedi. Müzakere sürecinin devamına ilişkin konuşan Fidan "Bundan sonraki aşamada Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Sayın Trump'ın, Sayın Putin ve Sayın Zelenski’nin, 4 liderin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile biraraya geldi. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası toplantı gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından Bakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin "Ya bu savaşın devamına göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Fidan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Erdoğan’ın ev sahipliğinde Trump’ın,  Putin’in, Zelenskiy’in dört liderin bir araya gelmesiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerin  taçlanması mümkün olabilir.

Savaşta kritik bir yol ayrımına yaklaşıyoruz. 16 Mayıs günü İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin işaret ettiğim üzere önümüzde iki yol bulunuyor. Ya bu savaşa  göz yumacağız ya da bu sene içerisinde kalıcı bir barışa ulaşacağız.

Bakan Fidan duyurdu: "Görüşme taçlanabilir! Ya savaş ya kalıcı barış" - 1. Resim

Türkiye açısından diyalog yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ivedilikle ulaşılması  ve savaşın sona erdirilmesi tek yoldur.

İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler diplomatik çözüm arayışlarına yeni bir boyut kazandırdı. Ateşkes ve barış için beklentiler arttı. İstanbul görüşmelerini yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. İstanbul’da varılan takas mutabakatının süratli şekilde tamamlanması müzakerelerin somut sonuçlar verebileceğini ispatladı."

2 HAZİRAN'I İŞARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın 2 Haziran’da görüşmelere devam etmek istediğini açıklayarak, “Müzakerelerin nerede gerçekleştirildiğinden ziyade  savaşın yol açtığı yıkımın ve insani trajedinin sonlandırılmasına odaklanıyoruz. Tarafların İstanbul’da aldıkları ilke kararları temelde bir sonraki turun yapılmasının mümkün olduğu görüşündeyiz. Dolayısıyla müteakip görüşmelere hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İtirafçı iş adamı Eyüp Subaşı kirli düzeni anlattı! İşte İBB'deki mafya ve haraç 'sistemi'Mayıs ayı enflasyon oranları 2025! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklenti yüzde kaç?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siverek'te Kurban Bayramı öncesi tepki çeken görüntü! İşte o anlar... - GündemKurban Bayramı öncesi tepki çeken görüntü! İşte o anlar...İtirafçı iş adamı Eyüp Subaşı kirli düzeni anlattı! İşte İBB'deki mafya ve haraç 'sistemi' - Gündemİşte İBB'deki mafya ve haraç 'sistemi'İzmir'de korkunç olay! Binadan 3 kişiye ait kafatası ve kemik parçaları çıktı - Gündem3 kişiye ait kafatası ve kemik parçaları çıktıİstanbul'da 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi! Öyle bir tezgah kurmuşlar ki... - Gündem4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildi!İzmir'de hayat durdu! Herkes gelecek habere kilitlendi: İşe gitmek zulüm, çöp atmak işkence... - GündemHayat durdu! Herkes gelecek habere kilitlendiPapara soruşturmasında yeni gelişme! Ahmed Faruk Karslı dahil 14 kişi adliyeye sevk edildi - GündemPapara soruşturmasında yeni gelişme!
Sonraki Haber Yükleniyor...