"Dronların Ferrarisi" yolda! Leonardo-Baykar iş birliği İtalyan basınında

Türk savunma sanayiinin öncü şirketi Baykar, kendi alanında attığı başarılı ve kararlı adımlar ile dünya gündemine gelmeye devam ediyor.

Baykar ile İtalyan havacılık devi Leonardo arasında kurulan stratejik ortaklık, İtalya basınında geniş yankı buldu.

Panorama dergisi, iki şirketin oluşturduğu iş birliğinin Avrupa’da önümüzdeki on yıl içinde 100 milyar dolara ulaşması beklenen insansız hava aracı (İHA) pazarında kritik rol üstleneceğini yazdı.

"DRONLARIN FERRARISİ"

İtalyan Panorama dergisinin haberinde, Gorizia’daki Ronchi dei Legionari’de bulunan Leonardo tesisinin müdürü Fabio Pauluzzo’nun sözlerine yer verildi. Pauluzzo, burada yürütülecek üretim çalışmalarını tanımlarken, “Bu tesis dronların Ferrari’si olacak” ifadelerini kullandı.

Ocak ayından itibaren, dünya insansız hava aracı ihracatının yüzde 65’ini gerçekleştiren Baykar ile yapılan ortaklık kapsamında TB3 SİHA’ların son montajının bu tesiste yapılacağı kaydedildi.

BAYKAR-İTALYAN ENTEGRASYONU

Haberde, Ronchi’deki tesisin klasik bir üretim hattı olmadığı, yılda yaklaşık 200 drone, hava hedefi ve uçuş simülasyonu üreten ileri teknoloji bir merkez olduğuna dikkat çekildi. Montaj sürecinin “cerrahi hassasiyetle” yürütüldüğü vurgulandı.

LBA Systems adıyla yüzde 50 ortaklıkla kurulan şirketin, Türk SİHA’larını İtalyan elektro-optik radar sistemleri, yapay zekâ çözümleri ve diğer inovatif teknolojilerle entegre edeceği aktarıldı.

1 MİLYON SAATLİK UÇUŞ DENEYİMİ

Panorama, Baykar’ın Ukrayna savaşında öne çıkan TB2’lerinin 1 milyon saatlik uçuş tecrübesiyle dünyanın dikkatini çektiğini hatırlattı. Haberde, Türk mühendislerin GPS arızaları yaşansa bile yapay zekâ sayesinde dronları bağımsız şekilde uçurmayı başardığına değinildi.

Ayrıca, yeni nesil motorların Baykar tarafından geliştirileceği, Leonardo’nun ise Avrupa ve Batı pazarlarında sertifikasyon süreçlerinde kritik bir rol üstleneceği ifade edildi.