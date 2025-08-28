Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > "Dronların Ferrarisi" yolda! Leonardo-Baykar iş birliği İtalyan basınında

"Dronların Ferrarisi" yolda! Leonardo-Baykar iş birliği İtalyan basınında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Dronların Ferrarisi&quot; yolda! Leonardo-Baykar iş birliği İtalyan basınında
Baykar, Dron, İHA, Savunma Sanayii, İtalya, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayisi, başarılı hamleleriyle dünya basınının gündemine gelmeye devam ediyor. Baykar ile İtalyan havacılık şirketi Leonardo arasında kurulan stratejik ortaklık, İtalya basınında geniş yankı buldu. Panorama dergisi, iki şirketin oluşturduğu iş birliğinin 100 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini yazdı. İki şirket arasında İtalya'da yürütülecek üretim çalışmaları için ise, Leonardo tesisinin müdürü Fabio Pauluzzo’nun “Bu tesis dronların Ferrari’si olacak” sözlerine yer verildi.

Türk savunma sanayiinin öncü şirketi Baykar, kendi alanında attığı başarılı ve kararlı adımlar ile dünya gündemine gelmeye devam ediyor.

Baykar ile İtalyan havacılık devi Leonardo arasında kurulan stratejik ortaklık, İtalya basınında geniş yankı buldu.

Panorama dergisi, iki şirketin oluşturduğu iş birliğinin Avrupa’da önümüzdeki on yıl içinde 100 milyar dolara ulaşması beklenen insansız hava aracı (İHA) pazarında kritik rol üstleneceğini yazdı.

"DRONLARIN FERRARISİ"

İtalyan Panorama dergisinin haberinde, Gorizia’daki Ronchi dei Legionari’de bulunan Leonardo tesisinin müdürü Fabio Pauluzzo’nun sözlerine yer verildi. Pauluzzo, burada yürütülecek üretim çalışmalarını tanımlarken, “Bu tesis dronların Ferrari’si olacak” ifadelerini kullandı.

Ocak ayından itibaren, dünya insansız hava aracı ihracatının yüzde 65’ini gerçekleştiren Baykar ile yapılan ortaklık kapsamında TB3 SİHA’ların son montajının bu tesiste yapılacağı kaydedildi.

BAYKAR-İTALYAN ENTEGRASYONU

Haberde, Ronchi’deki tesisin klasik bir üretim hattı olmadığı, yılda yaklaşık 200 drone, hava hedefi ve uçuş simülasyonu üreten ileri teknoloji bir merkez olduğuna dikkat çekildi. Montaj sürecinin “cerrahi hassasiyetle” yürütüldüğü vurgulandı.

LBA Systems adıyla yüzde 50 ortaklıkla kurulan şirketin, Türk SİHA’larını İtalyan elektro-optik radar sistemleri, yapay zekâ çözümleri ve diğer inovatif teknolojilerle entegre edeceği aktarıldı.

1 MİLYON SAATLİK UÇUŞ DENEYİMİ

Panorama, Baykar’ın Ukrayna savaşında öne çıkan TB2’lerinin 1 milyon saatlik uçuş tecrübesiyle dünyanın dikkatini çektiğini hatırlattı. Haberde, Türk mühendislerin GPS arızaları yaşansa bile yapay zekâ sayesinde dronları bağımsız şekilde uçurmayı başardığına değinildi.

Ayrıca, yeni nesil motorların Baykar tarafından geliştirileceği, Leonardo’nun ise Avrupa ve Batı pazarlarında sertifikasyon süreçlerinde kritik bir rol üstleneceği ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Geleceğin meslekleri neler? YKS'den sürpriz çıktı, yeni açılan 27 bölüm tamamen dolduGalatasaray yeni transferini resmen duyurdu! İşte Stephane Singo'nun maliyeti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Azerbaycan Büyükelçiliği'ne roket saldırısı! - DünyaAzerbaycan Büyükelçiliği'ne roket saldırısı!Milyonlarca kullanıcı tehlikede! Hackerlar Google hesaplarına saldırdı - DünyaMilyonlarca kullanıcı tehlikede! Siber saldırı düzenlendi80 yıl aradan sonra... Çalıntı tablo ev ilanında ortaya çıktı! - Dünya80 yıl aradan sonra... Çalıntı tablo ev ilanında ortaya çıktıNetanyahu’nun ‘sözde soykırım’ oyununa Paşinyan’dan tokat gibi cevap! "Hiçbir alakası yok" - DünyaNetanyahu’nun “sözde soykırım” çıkışı elinde patladıİsrail Lübnan'a hava saldırıları başlattı - Dünyaİsrail bir ülkeyi daha bombaladı!İsrail’den alçak tehdit! "Türkiye ve Suriye sabrımızı sınamasın" - Dünyaİsrail'den Türkiye'ye alçak tehdit
Sonraki Haber Yükleniyor...